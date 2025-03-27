Школа городника: ніколи не давайте ці добрива смородині, інакше залишитеся без урожаю

Осінь та весна — найбільш сприятливий час для посадки кущів смородини.

Вже дуже скоро на раніше посаджених кущах з'явиться перше листя. Тоді настане час вносити добрива. Як пише видання «На пенсії», після того, як листя розпуститься, потрібно внести суперфосфат (30 г) та сульфат калію (15 г) з розрахунку на квадратний метр. Якщо кущі висаджені на кислому ґрунті, має сенс додати 100 г доломітового борошна.

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Коли на кущах з'являться квіти, смородину слід обприскати розчином борної кислоти (2 г на 10 л), а після збору врожаю удобрити калімагнезією (20 г на кущ).

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При цьому слід пам'ятати, що деякі добрива, які застосовують дачники, категорично шкідливі для смородини.

По-перше, це свіжий гній. Він може не тільки пошкодити коріння — на гною кущі починають «жирувати»: листя виростає дуже великим, а квіткові бруньки не формуються.

По-друге, це хлористий калій. Він перешкоджає засвоєнню азоту та фосфору, а також може викликати опіки на краях листя та послаблює імунітет рослин.

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По-третє, з обережністю слід ставитись до сечовини. Якщо на початку весни азот потрібен рослинам, то після початку цвітіння може стимулювати зростання пагонів, а не формування зав'язей.

Разом із азотними добривами не рекомендують вносити золу, яка буквально нівелює дію аміаку.

Про те, чим підживити смородину у травні, щоб отримати добрий урожай, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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