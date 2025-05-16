Ця чудова закуска готується за п’ять хвилин: рецепт вас здивує простотою

Карпаччо — закуска з тонко нарізаного м'яса, приправленого оливковою олією, лимонним соком і спеціями. Кулінарка Елла Іванова пропонує приготувати карпаччо з кольрабі. Ця страва готується дуже швидко, а незвичайний смак вас здивує. Дайте скуштувати цю страву рідним та близьким, нехай вони вгадають її склад. Напевно, така дегустація буде цікавою. Готуйте завжди із задоволенням!

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Експериментуючи на кухні відкривайте нові незвичайні смаки. Адже домашня їжа є домашня. Вона натуральна та корисна. Крім того, коштує набагато бюджетніше, ніж ресторанна.

Карпаччо з кольрабі 1 шт. кольрабі Для маринаду РЕКЛАМА 1 столова ложка олії

Сіль та цукор

Перчик «чилі»

Зелень

1 ківі

Сік лимона та винний оцет по чайній ложці

Сік 2 мандаринів

З'єднуємо всі інгредієнти для маринаду та пробуємо. Доводимо до смаку, що подобається.

Кольрабі нарізаємо на найтонші скибочки. Викладаємо в один шар на блюдо. Поливаємо маринадом скибочки кольрабі.

Даємо постояти, щоб страва промаринувалася.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт карпаччо із полуниці.

Фото з альбому Елли Іванової

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