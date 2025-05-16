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Ця чудова закуска готується за п’ять хвилин: рецепт вас здивує простотою
Карпаччо — закуска з тонко нарізаного м'яса, приправленого оливковою олією, лимонним соком і спеціями. Кулінарка Елла Іванова пропонує приготувати карпаччо з кольрабі. Ця страва готується дуже швидко, а незвичайний смак вас здивує. Дайте скуштувати цю страву рідним та близьким, нехай вони вгадають її склад. Напевно, така дегустація буде цікавою. Готуйте завжди із задоволенням!
Експериментуючи на кухні відкривайте нові незвичайні смаки. Адже домашня їжа є домашня. Вона натуральна та корисна. Крім того, коштує набагато бюджетніше, ніж ресторанна.
Карпаччо з кольрабі
- 1 шт. кольрабі
Для маринаду
- 1 столова ложка олії
- Сіль та цукор
- Перчик «чилі»
- Зелень
- 1 ківі
- Сік лимона та винний оцет по чайній ложці
- Сік 2 мандаринів
З'єднуємо всі інгредієнти для маринаду та пробуємо. Доводимо до смаку, що подобається.
Кольрабі нарізаємо на найтонші скибочки. Викладаємо в один шар на блюдо. Поливаємо маринадом скибочки кольрабі.
Даємо постояти, щоб страва промаринувалася.
І смачного!
Нагадаємо рецепт карпаччо із полуниці.
Фото з альбому Елли Іванової1
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