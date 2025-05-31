Посипте цим лохину — й щедрого урожаю просто не уникнути

Лохина, яка цінується за свій смак та корисні властивості, вважається однією з найвибагливіших рослин. Ключовим завданням для садівників є забезпечення правильних ґрунтових умов — кислого pH, легкої структури та належної вологості. Як виявляється, існує простий та екологічно чистий спосіб підтримати ріст цих чагарників, одночасно зменшуючи кількість відходів. Ключ до успіху — це… кавова гуща, пише видання Zielony onet.

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Зберіть кавову гущу — вона може бути з еспресо-машини, мока-поту або традиційним способом. Перед використанням їх бажано трохи підсушити, щоб уникнути ризику утворення цвілі. Посипте землю навколо кущів — розмістіть тонкий шар в радіусі кількох сантиметрів від стовбура.

Обережно перемішайте землю з верхнім шаром ґрунту, не глибше кількох сантиметрів. Поливайте рослину — бажано м’якою водою, наприклад, дощова вода, яка не змінить pH ґрунту.

Ключ до успіху — помірність. Мелену каву слід використовувати лише як доповнення до стандартного удобрення. Достатньо жмені меленої кави раз на 2−3 тижні. Надлишок може призвести до надмірного закислення ґрунту або погіршення аерації. Регулярне, помірне використання дає чудові результати — кущі стають міцнішими, листя набуває насиченого зеленого кольору, а плоди більші та смачніші.

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Фото: pixabay

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