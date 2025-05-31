Це були довгі два тижні. Принаймні з кінця квітня президент Дональд Трамп говорив журналістам, що він вирішить, що робити в Україні, через два тижні, знову і знову використовуючи ці часові рамки, натякаючи, що він близький до остаточної оцінки того, як діяти далі. Це не нова тактика. Трамп встановлює двотижневі дедлайни щонайменше з початку свого першого терміну у 2017 році — для політичних планів, довгоочікуваних рішень або невизначених важливих оголошень. Багато з них так і не були виконані. Тепер, коли президент США стикається з рішенням про те, чи застосовувати нові санкції до москви, чи взагалі відмовитися від зусиль, спрямованих на посередництво в мирному процесі, він знову каже, що знадобляться два тижні, щоб визначити, чи серйозно налаштований путін на припинення війни в Україні, пише CNN.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми з'ясуємо, чи він нас підманює, чи ні. І якщо так, ми відреагуємо трохи інакше, — днями сказав Трамп, коли його запитали про наміри путіна. - Але це займе приблизно півтора-два тижні».

Трамп не сказав, чого саме він чекає дізнатися протягом наступних двох тижнів, щоб остаточно оцінити російського диктатора. Він також не сказав, що саме він готовий зробити, коли термін закінчиться.

Як припинити, здавалося б, нерозв'язну війну в Україні, стало однією з головних загадок президентства Трампа. На його глибоке розчарування, війна вийшла важчою для вирішення, ніж він очікував. Ще 24 квітня Трамп запропонував журналісту повернутися — через два тижні — до його питання про продовження військової допомоги Україні.

РЕКЛАМА

«Ми повідомимо вам приблизно через два тижні», — сказав він того дня репортеру, який запитав, чи довіряє він російському президенту.

Як виявилося, таке питання було знов поставлено президенту США 28 травня — рівно через два тижні після чергової заяви Трампа 14 травня, що він незабаром надасть оновлену інформацію про те, чи «підштовхує його путін».

«Я повідомлю вам через тиждень, — сказав він журналістам у літаку. — Або через кілька днів».

РЕКЛАМА

19 травня він знов заявив, що знадобиться ще два тижні, щоб визначити, чи робить Україна достатньо для припинення війни.

Темп переговорів змусив Трампа занепокоїтися тим, що путін може затягувати справу. Однак президент США досі не запровадив санкцій чи вжив інших заходів. Цього тижня він визнав, що міг би зробити більше.

Насправді, «змінений та божевільний путін» - це саме те, про що багато європейських лідерів попереджали Трампа місяцями, ще до його повернення на посаду. У грудні, коли Трамп відвідав Париж для повторного відкриття собору Нотр-Дам, президент Франції Еммануель Макрон спробував сказати йому, що російський диктатор, з яким він познайомився під час свого першого терміну на посаді, — це вже не та людина.

Здавалося, він не усвідомлював цих попереджень до цього тижня, коли вважав, що путін «абсолютно збожеволів». Днями він наполягав, що його новий рішучий тон сам по собі був дієвим докором москві, навіть без нових санкцій.

РЕКЛАМА

«Ці слова говорять досить ясно, — наполягав він. — Ми незадоволені цією ситуацією».

Але коли його запитали, чи він досі вірить, що путін хоче закінчення війни, він відповів, що йому знадобиться більше часу.

«Я не можу вам цього сказати, — сказав він. — Але я повідомлю вам приблизно через два тижні».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Трамп розглядає зняття всіх обмежень для України часів Байдена.

50

Читайте нас у Facebook