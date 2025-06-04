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Коли хочеться чогось ароматного і зігріваючого: Butter Chicken за рецептом Пави
Фудблогер Вадим Бжезинський (Пава), який раніше розповідав, як готують тонкі деруни, запропонував рецепт страви, ідеальної для вечері.
На своїй сторінці в соцмережах він розповів, як приготувати Butter Chicken — ніжну курку в пряному соусі.
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Інгредієнти:
- Куряче філе — 400 г;
- Вершкове масло — 50 г;
- Олія — 15 г;
- Кардамон — 10 шт.;
- Гвоздика — 7 шт.;
- Цибуля — ½ шт.;
- Кешʼю — 30 г;
- Імбир (сухий) — 1 ч. л.;
- Часник (сухий) — 1 ч. л.;
- Паприка — 1 ч. л.;
- Куркума — ½ ч. л.;
- Гарам масала — 1 ч. л.;
- Лимонний сік — 1 ч. л.;
- Цедра лимона — ½ шт.;
- Томати пелаті — 400 г;
- Вершки — 70 г;
- Сіль, перець — за смаком.
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Приготування
- Кардамон та олію обсмажити на суміші масла та олії — має за'явитися аромат.
- Додати на пательню дрібно нарізану цибулю та смажити до м’якості.
- Додати кешʼю, трохи обсмажити, а потім додати імбир, часник, спеції, цедру.
- Влити томати пелаті, тушкувати 10 хвилин.
- Взбити соус у блендері до кремової текстури та повернути на пательню.
- Додати сіль, перець, лимонний сік та вершки.
- Викласти в соус курку, тушкувати 10 хвилин.
«Подавайте з рисом. Готуйте, коли захочеться чогось ароматного та зігріваючого», — радить Вадим Бжезинський.
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Фото — скріншот73
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