Коли хочеться чогось ароматного і зігріваючого: Butter Chicken за рецептом Пави

Фудблогер Вадим Бжезинський (Пава), який раніше розповідав, як готують тонкі деруни, запропонував рецепт страви, ідеальної для вечері.

На своїй сторінці в соцмережах він розповів, як приготувати Butter Chicken — ніжну курку в пряному соусі.

ВІДЕО ДНЯ

⠀

Інгредієнти: Куряче філе — 400 г;

Вершкове масло — 50 г;

Олія — 15 г;

Кардамон — 10 шт.;

Гвоздика — 7 шт.;

Цибуля — ½ шт.;

Кешʼю — 30 г;

Імбир (сухий) — 1 ч. л.;

Часник (сухий) — 1 ч. л.;

Паприка — 1 ч. л.;

Куркума — ½ ч. л.;

Гарам масала — 1 ч. л.;

Лимонний сік — 1 ч. л.;

Цедра лимона — ½ шт.;

Томати пелаті — 400 г;

Вершки — 70 г;

Сіль, перець — за смаком.

Читайте також: Курячі стегенця на овочевій подушці: просто і неймовірно смачно

⠀

Приготування РЕКЛАМА Кардамон та олію обсмажити на суміші масла та олії — має за'явитися аромат.

Додати на пательню дрібно нарізану цибулю та смажити до м’якості.

Додати кешʼю, трохи обсмажити, а потім додати імбир, часник, спеції, цедру.

Влити томати пелаті, тушкувати 10 хвилин.

Взбити соус у блендері до кремової текстури та повернути на пательню.

Додати сіль, перець, лимонний сік та вершки.

Викласти в соус курку, тушкувати 10 хвилин.

«Подавайте з рисом. Готуйте, коли захочеться чогось ароматного та зігріваючого», — радить Вадим Бжезинський.

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася незвичайним рецептом приготування курячих стегон, у якому немає жиру.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

73

Читайте нас у Facebook