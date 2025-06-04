41.15 / 41.73 47.00 / 47.65
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Коли хочеться чогось ароматного і зігріваючого: Butter Chicken за рецептом Пави

11:44 4 червня 2025
Рецепт курки в соусі. Фото&nbsp;— скріншот

Фудблогер Вадим Бжезинський (Пава), який раніше розповідав, як готують тонкі деруни, запропонував рецепт страви, ідеальної для вечері.

На своїй сторінці в соцмережах він розповів, як приготувати Butter Chicken — ніжну курку в пряному соусі.


Інгредієнти:

  • Куряче філе — 400 г;
  • Вершкове масло — 50 г;
  • Олія — 15 г;
  • Кардамон — 10 шт.;
  • Гвоздика — 7 шт.;
  • Цибуля — ½ шт.;
  • Кешʼю — 30 г;
  • Імбир (сухий) — 1 ч. л.;
  • Часник (сухий) — 1 ч. л.;
  • Паприка — 1 ч. л.;
  • Куркума — ½ ч. л.;
  • Гарам масала — 1 ч. л.;
  • Лимонний сік — 1 ч. л.;
  • Цедра лимона — ½ шт.;
  • Томати пелаті — 400 г;
  • Вершки — 70 г;
  • Сіль, перець — за смаком.

Читайте також: Курячі стегенця на овочевій подушці: просто і неймовірно смачно

Приготування

РЕКЛАМА
  • Кардамон та олію обсмажити на суміші масла та олії — має за'явитися аромат.
  • Додати на пательню дрібно нарізану цибулю та смажити до м’якості.
  • Додати кешʼю, трохи обсмажити, а потім додати імбир, часник, спеції, цедру.
  • Влити томати пелаті, тушкувати 10 хвилин.
  • Взбити соус у блендері до кремової текстури та повернути на пательню.
  • Додати сіль, перець, лимонний сік та вершки.
  • Викласти в соус курку, тушкувати 10 хвилин.

«Подавайте з рисом. Готуйте, коли захочеться чогось ароматного та зігріваючого», — радить Вадим Бжезинський.

Раніше кулінар Елла Іванова поділилася незвичайним рецептом приготування курячих стегон, у якому немає жиру.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

73

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому збільшать пенсії на 500 гривень в Україні

Частині пенсіонерів планують збільшити пенсії на майже 500 гривень: кому «пощастить»

Іриси, фото з відкритих джерел

Особливості догляду за ірисами: основні правила, коли краще саджати і в чому головна помилка квітникарів

Переговори росії та України. Колаж ФАКТІВ

США розчаровані вимогами росії на переговорах

Таро-розклад на 4 червня. Фото&nbsp;— Pixabay

Стрільцям — «Правосуддя» та витримка, Рибам — «Вежа» та несподіваний поворот: Таро-прогноз на середу, 4 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів