«Скажу чесно: не одній кобіті зносило дах від мого м’яса»: відомий український співак запустив власне кулінарне шоу

Співак, шоумен і кулінар Панас Буйний, який раніше розповів про війну, творчість та особисте, не приховує своєї пристрасті до нічних гастрономічних марафонів. У відвертому інтерв’ю «ФАКТАМ» він розповів, як зварив перший борщ у 8 років, чим підкорював серця жінок на кухні та як львівський сирник допоміг йому записати пісню. А ще — про кулінарію як терапію у розпал війни, любов до простих страв і свою головну місію на кухні: нагодувати, надихнути і, можливо, навіть звести самотні серця.

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«Тема кулінарії мені дуже близька — свій перший борщ я зварив у 8 років»

— Панасе, з чого почалася ваша любов до кулінарії? Чи був якийсь конкретний момент у житті, коли ви зрозуміли, «готувати — це моє»?

- Я готую з 5 ти років, колись в ранньому дитинстві я як старший син в сім’ї був змушений сидіти з молодшим братом вдома. Й поки батьки працювали, на мене покладена була місія, щоб хата була ціла, ми з братом цілі і неушкоджені. Й щоб ніхто не був голодний. Ту їжу, яку залишали нам батьки, ми знищували до обіду, а потім я пробував експериментувати і свій перший борщ зварив в 8 років. Всі його зацінили найвищими балами і згодом я почав бути су-шефом у мами на кухні. Тому тема кулінарії мені дуже рідна.

«Навіть коли повертаюсь додому після концерту, все одно знаходжу сили приготувати щось смачне», - каже Панас

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— Чи є у вас родинні кулінарні традиції?

- У нашій родині є гарна різдвяна традиція. На Святвечір ми з мамою завжди разом ліпимо вареники. Але не прості — ми кладемо всередину копійки. Кажуть, кому попадеться вареник із монеткою, того чекає фінансове зростання в новому році. Це для нас не просто обряд, а ще й гарний спосіб об’єднатися всією сім’єю за кухонним столом.

— Як часто ви готуєте вдома для себе чи близьких? Чи є час на домашню кухню в щільному гастрольному графіку?

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— Практично щодня. Маю до цього щире натхнення — навіть коли повертаюсь додому після концерту чи іншого публічного заходу, все одно знаходжу сили зайти на кухню і приготувати щось смачне на ніч. Це для мене спосіб розслабитись і водночас проявити турботу до себе й близьких.

— Чи є у вас «коронна страва», яку ви готуєте завжди з особливою гордістю?

- Обожнюю запечене м’ясо з картоплею та салат зі свіжих овочів. Скажу чесно: не одній кобіті зносило дах від мого м’яса! (сміється — Авт.) Але загалом я не боюся жодної страви — впевнений, що можу приготувати будь-що, якщо є продукти, час і настрій.

— Що для вас важливіше в страві — техніка, інгредієнти чи настрій під час готування?

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- У приготуванні їжі головне — настрій. Якщо ти на позитиві, то і смакові рецептори працюють краще. А от коли все не клеїться — краще заварити мівіну, ніж переводити продукти та псувати собі нерви. Кухня — це теж емоція, і вона має бути світлою.

«Не треба нічого вигадувати — все справжнє: прості люди, доступні рецепти, щире спілкування»

— Ви активно виступаєте як співак і ведете кулінарний проєкт. Наскільки складно поєднувати сцену з кухнею?

- Поєднувати сцену й кулінарію зовсім нескладно. Концерти ж не щодня, а їсти хочеться постійно! Якщо з’являється цікава ідея, яка ще й пов’язана з кухнею — я беру телефон і знімаю. Такі відео — це не тільки смачно, але й спосіб порадувати своїх шанувальників, показати, що артисти вміють не лише співати, а й готувати. Я із задоволенням ділюся своїми навичками — щиро, без понтів, як є.

«Кухня — це теж емоція, і вона має бути світлою», - впевнений співак

— Чи були моменти, коли сцена надихала на кулінарні експерименти або, навпаки, кулінарія впливала на творчість?

— Кулінарія дуже класно впливає на творчість. Бували моменти, коли не гроші, а зв’язки та харизма вирішували все. Ось, наприклад, одного разу не вистачало коштів на запис пісні. Я приготував домашній львівський сирник, приніс його на студію — і так розрахувався з звукорежисером! Відтоді ми ще й подружилися. Але, зізнаюся, цей лайфхак спрацював лише раз.

— Чим вас приваблює саме формат кулінарного шоу? Що ви хочете донести до глядачів через нього, крім смачних рецептів?

— Мене приваблює простота мого кулінарного шоу. Не треба вигадувати штучні сюжети — все справжнє: прості люди, доступні рецепти, щире спілкування. І водночас чудова місія — допомогти комусь знайти свою пару. Моє завдання — навчити холостяка чи холостячку базовим кулінарним навичкам, дати впевненість. І коли вони вже на побаченні можуть сказати: «Я вмію готувати! Хоч одну страву — але зате як!» — для мене це найбільша перемога.

— Як ви обираєте героїв для свого кулінарного проєкту?

— Суть мого кулінарно-гумористичного шоу полягає в тому, що я приходжу на кухні рандомних холостяків та холостячок і намагаюсь їм допомогти навчитись готувати нескладні страви. Оскільки є певна аксіома, що люди без пари зазвичай живуть на доставках, бо вічно в роботі. І в ході нашого спільного приготування страви ми спілкуємося на особисті теми, і я таким чином вбиваю обох зайців одним пострілом. І готувати навчив, і з особистим розібрались, можливо хтось після випуску згодом знайде собі другу половинку.

«Моє завдання — навчити холостяка чи холостячку базовим кулінарним навичкам, дати впевненість», - пояснює Панас

— Чи були несподівані учасники або страви, які вас реально вразили на зйомках?

— Один із найнеочікуваніших моментів стався під час випуску, де ми завітали в гості до акторки театру ім. Марії Заньковецької. Це була приємна несподіванка, яка подарувала нам багато теплих моментів. Усі деталі зможете побачити невдовзі.

— На вашу думку, яка страва — ідеальний літній варіант для українців? Що порадите приготувати вдома в спеку, коли хочеться легкої, але смачної їжі?

- У літню спеку найкраще — це багато водички з лимоном і м’ятою. А з-поміж страв для мене ідеально «заходить» легкий салат «Цезар». І смачно, і освіжає, і готується швидко. Крім того, літо для мене — це, безумовно, кавун, соковиті помідори і шашлик. Це класика, яка завжди тішить і асоціюється з відпочинком, теплом і чудовими компаніями.

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