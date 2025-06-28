путін програє нову гонку озброєнь: в Польщі назвали причини

кремль веде дуже дорогу війну проти України, а також погрожує всьому Заходу, таким чином змушуючи його збільшувати свої витрати на оборону. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він переконаний, що росія програє нову гонку озброєнь із Заходом.

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«Лідера кремля путіна спіткає та ж доля, що й радянського лідера Леоніда Брежнєва. — каже Сікорський. — Він сам колись сказав, що Радянський Союз розпався, бо витратив забагато на озброєння, а тепер робить те саме», пише N-TV.

Російський президент веде «дуже дорогу війну» в Україні, додав міністр закордонних справ. Водночас він «провокував і налякав весь Захід», тим самим змушуючи його масово збільшити витрати на оборону.

«Ми робимо це, бо путін нам погрожує, — вважає Радослав Сікорський. — Це означає, що путіну доведеться вичавити ще більше грошей на оборону з економіки розміром з Техас».

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Посилаючись на розпад Радянського Союзу, він додав: «Сподіваємося, з подібним результатом для режиму, але швидшим».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що путін повірив у можливість перемоги через помилки Трампа.

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