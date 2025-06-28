41.29 / 41.84 48.46 / 49.20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

путін програє нову гонку озброєнь: в Польщі назвали причини

18:24 28 червня 2025
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

кремль веде дуже дорогу війну проти України, а також погрожує всьому Заходу, таким чином змушуючи його збільшувати свої витрати на оборону. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він переконаний, що росія програє нову гонку озброєнь із Заходом.

«Лідера кремля путіна спіткає та ж доля, що й радянського лідера Леоніда Брежнєва. — каже Сікорський. — Він сам колись сказав, що Радянський Союз розпався, бо витратив забагато на озброєння, а тепер робить те саме», пише N-TV.

Російський президент веде «дуже дорогу війну» в Україні, додав міністр закордонних справ. Водночас він «провокував і налякав весь Захід», тим самим змушуючи його масово збільшити витрати на оборону.

«Ми робимо це, бо путін нам погрожує, — вважає Радослав Сікорський. — Це означає, що путіну доведеться вичавити ще більше грошей на оборону з економіки розміром з Техас».

РЕКЛАМА

Посилаючись на розпад Радянського Союзу, він додав: «Сподіваємося, з подібним результатом для режиму, але швидшим».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що путін повірив у можливість перемоги через помилки Трампа.

РЕКЛАМА

157

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кабачки по-турецьки

Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку, на які чекає успіх. Фото Pixabay

Успіх вже на підході: на кого із знаків Зодіаку дуже скоро чекають великі перемоги

Кавову гущу використовують у якості добрив. Фото Pixabay

Кавова гуща як добриво: для яких рослин підходить найкраще

Таро-прогноз на 29 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Попереду — шалений успіх: Таро-прогноз на 29 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів