Меренговий рулет: смакота на кожен день від переможця «МайстерШефа»

Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), автор смачного сніданку з авокадо та лососем, запропонував рецепт меренгового рулета з ягодами.

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За його словами, це надзвичайна смакота на кожен день.

«Легкий, ідеальний десерт для будь-якої нагоди. Ніжне меренгове тісто, наповнене кремом зі свіжими ягодами, тане в роті. Приготувати його легко і швидко», — стверджує Пава.

Інгредієнти:

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Меренга:

Яйця 6 шт

Цукор 250 гр

Сіль ½ ч л

Сік лимона 1 ч л

Крохмаль 1 ст л

Горішки

Крем :

Маскарпоне 150 гр

Цукрова пудра 25 гр

Вершки 100 мл (33%)

Полуниця 300 гр

Лохина 200 гр

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Приготування:

Відділити білки від жовтків та збити їх міксером 3 хвилини.

Додати сіль, цукор поступово, в кінці лимонний сік.

Коли меренга буде вже досить гарно збита, додати крохмаль та перемішати лопаткою дуже обережно.

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На деко, застелене пергаментом, рівномірним шаром викласти меренгу, посипати горішками.

Випікати у заздалегідь розігрітій духовці 30 хвилин. Дати охолонути.

Сир Маскарпоне, холодні вершки збити міксером з додаванням цукрової пудри.

Нарізати полуницю.

Коржі меренги змастити кремом, додаємо полуницю та лохину.

Скрутити рулет й прикрасити кремом та ягодами.

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