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Меренговий рулет: смакота на кожен день від переможця «МайстерШефа»
Переможець 7 сезону кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезінський (Пава), автор смачного сніданку з авокадо та лососем, запропонував рецепт меренгового рулета з ягодами.
За його словами, це надзвичайна смакота на кожен день.
«Легкий, ідеальний десерт для будь-якої нагоди. Ніжне меренгове тісто, наповнене кремом зі свіжими ягодами, тане в роті. Приготувати його легко і швидко», — стверджує Пава.
Інгредієнти:
Меренга:
Яйця 6 шт
Цукор 250 гр
Сіль ½ ч л
Сік лимона 1 ч л
Крохмаль 1 ст л
Горішки
Крем :
Маскарпоне 150 гр
Цукрова пудра 25 гр
Вершки 100 мл (33%)
Полуниця 300 гр
Лохина 200 гр
Приготування:
Відділити білки від жовтків та збити їх міксером 3 хвилини.
Додати сіль, цукор поступово, в кінці лимонний сік.
Коли меренга буде вже досить гарно збита, додати крохмаль та перемішати лопаткою дуже обережно.
На деко, застелене пергаментом, рівномірним шаром викласти меренгу, посипати горішками.
Випікати у заздалегідь розігрітій духовці 30 хвилин. Дати охолонути.
Сир Маскарпоне, холодні вершки збити міксером з додаванням цукрової пудри.
Нарізати полуницю.
Коржі меренги змастити кремом, додаємо полуницю та лохину.
Скрутити рулет й прикрасити кремом та ягодами.
Ми також розповідали, як приготувати полуничний суп та неймовірно ніжні булочки сінабон з корицею.148
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