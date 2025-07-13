В той час, як Трамп збирається зробити резонансну заяву щодо України та росії, десятки західних лідерів з'їхалися до Риму на амбітно названу «Конференцію з відновлення України». За словами організаторів, метою саміту було розроблення дорожньої карти, яка призведе до «швидкого відновлення та довгострокової реконструкції України». Гостем італійської прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні стали такі високопоставлені особи, як спеціальний посланник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог, Володимир Зеленський, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише The Telegraph.

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Напередодні конференції відомий аналітичний центр Chatham House опублікував оптимістичне дослідження про те, чого так звані «організації громадянського суспільства» очікують від післявоєнної відбудови. Згідно з доповіддю, антикорупційні заходи та допомога молоді в подоланні травм війни займають чільне місце у списку побажань українського народу. Але жодні теплі слова та дипломатичні зусилля не можуть приховати той факт, що майбутнє України продовжує залежати від примх однієї людини — Дональда Трампа.

Відбудова країни, яка понад три роки зазнавала безперервних бомбардувань, здебільшого залежатиме від щедрості незнайомців — переважно із Заходу. Без значного зовнішнього фінансування Україна приречена залишатися порожньою оболонкою протягом одного або навіть кількох поколінь.

Однак у дні, що передували зустрічі в Римі, надії на відродження України зазнали серйозного удару після того, як з'ясувалося, що гігант з управління активами з Волл-стріт BlackRock, який був ключовою фігурою в зусиллях зі збору десятків мільярдів доларів на післявоєнну відбудову, більше не бере в цьому участі.

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Ще більш тривожним для України є те, що, за повідомленнями, саме обрання Трампа змусило BlackRock злякатися і вийти з проєкту.

Після вторгнення росії ця інвестиційна потужність відіграла ключову роль у створенні так званого «Фонду відновлення України». Цей проєкт, який називають «планом Маршалла для України» — на честь економічної допомоги США, яка фінансувала відбудову Європи після Другої світової війни — був задумом австралійського мільярдера Ендрю «Твіггі» Форреста.

Після зустрічі Зеленського з главою BlackRock Ларрі Фінком український уряд з гордістю оголосив, що титан з Волл-стріт погодився координувати «зусилля всіх потенційних інвесторів і учасників у відбудові нашої країни».

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Кілька тижнів по тому BlackRock підтвердив, що «надаватиме консультації Міністерству економіки України щодо створення дорожньої карти для реалізації інвестиційної програми». Форрест передбачив, що Україна «вступить у золоту еру».

У Римі очікували, що BlackRock зможе оголосити про велике зобов'язання консорціуму інвесторів.

Тепер, коли цього не сталося, хто буде координувати збір коштів на ринках капіталу? Згідно з повідомленнями, Франція працювала над альтернативною пропозицією, але без потужних американських спонсорів є сумніви, чи вдасться її реалізувати.

Втрата BlackRock буде відчутною в Києві та за його межами, але ще сильніше відчуватиметься те, як Трамп продовжує кидати тінь на суверенітет України.

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Це свідчить про постать, чиє ставлення до України коливалося між байдужістю та відвертою ворожістю — причому на очах світових ЗМІ в Білому домі — і лише після неодноразових принижень з боку путіна його позиція пом'якшилася.

Така непослідовність, здається, в кінцевому підсумку стала каталізатором зміни думки BlackRock. Згідно з повідомленнями, компанія була змушена змінити свою позицію, оскільки непостійність Дональда Трампа налякала інвесторів, яких вона намагалася залучити.

Оскільки Білий дім, здається, не може визначитися зі своєю позицією щодо України, це робить здатність країни визначати свою долю більш невизначеною, ніж будь-коли. США є, з деяким відривом, найбільшим окремим донором України. Вони також є найбільшим постачальником військової допомоги. Цього року Київ стикається з дефіцитом у розмірі 19 млрд доларів, що значною мірою зумовлено скороченням допомоги з боку США.

Німецький аналітичний центр «Кільський інститут світової економіки» підрахував, що США надали Україні допомогу на суму трохи більш як 115 млрд євро — 3,4 млрд євро гуманітарної допомоги, 47 млрд євро фінансової допомоги та 65 млрд євро військового фінансування. Наступною за обсягом допомоги країною є Велика Британія — 19 млрд євро. Деякі експерти вважають, що відновлення підтримки з боку США може змінити хід війни.

Оскільки США прагнуть зменшити свою частку, європейські лідери повинні фінансувати військові дії за рахунок 330 млрд доларів активів російського центрального банку, які заморожені на банківських рахунках по всьому континенту, вважають експерти.

Однак побоювання щодо можливого порушення міжнародного права, дестабілізації фінансових ринків та можливих репресій росії проти західних компаній, які все ще мають активи в росії, призвели до того, що ці кошти залишаються недоторканими.

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