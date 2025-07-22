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Неймовірно смачний паштет: готується цей делікатес просто
Паштет був улюбленою стравою при французькому королівському дворі. Жодний банкет не обходився без цієї ніжної ароматної страви. Сьогодні паштет вважається делікатесом, якщо приготований правильно і з якісних інгредієнтів.
Паштет подають зі свіжим хлібом, крекерами або тостами, або зі свіжими овочами. Це неймовірно смачно! Частуйте своїх рідних і близьких. Напевно, ця страва нікого не залишить байдужим.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, який варто взяти на замітку.
Курячий паштет з печерицями
- 300 г печериць
- Сіль
- Перець
- Олія
- 1 цибулина
- 1 морква
- 400 г відвареного курячого філе
- 50 г вершкового масла.
Гриби порізати і обсмажити на сковороді. Перебити у блендері з відвареним курячим філе, відвареною цибулею і морквою, посолити і поперчити. Добре збивши, за бажанням (якщо хочете отримати ідеально однорідну консистенцію) ще можна пропустити через сито. Додати вершкове масло.
Помістити на ніч в холодильник.
І смачного вам і вашим близьким!
Нагадаємо рецепт рибного рієту.
Фото з альбому Елли Іванової125
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