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Книга рецептів

Неймовірно смачний паштет: готується цей делікатес просто

22:00 22 липня 2025
Курячий паштет з печерицями. Фото кулінарки Елли Іванової

Паштет був улюбленою стравою при французькому королівському дворі. Жодний банкет не обходився без цієї ніжної ароматної страви. Сьогодні паштет вважається делікатесом, якщо приготований правильно і з якісних інгредієнтів.

Паштет подають зі свіжим хлібом, крекерами або тостами, або зі свіжими овочами. Це неймовірно смачно! Частуйте своїх рідних і близьких. Напевно, ця страва нікого не залишить байдужим.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, який варто взяти на замітку.

Курячий паштет з печерицями

  • 300 г печериць
  • Сіль
  • Перець
  • Олія
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 400 г відвареного курячого філе
  • 50 г вершкового масла.

Гриби порізати і обсмажити на сковороді. Перебити у блендері з відвареним курячим філе, відвареною цибулею і морквою, посолити і поперчити. Добре збивши, за бажанням (якщо хочете отримати ідеально однорідну консистенцію) ще можна пропустити через сито. Додати вершкове масло.

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Помістити на ніч в холодильник.

І смачного вам і вашим близьким!

Нагадаємо рецепт рибного рієту.

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Фото з альбому Елли Іванової

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