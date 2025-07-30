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Кріп із сіллю на зиму: секрети заготовки від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш
У наш час свіжу зелень можна купити на базарі та у супермаркетах навіть взимку. Та літня має особливий смак та аромат. Тож варто заготовити зелень та насолоджуватись стравами з нею у зимову пору, коли за вікном заметіль та мороз.
Секретами заготовки кропу з читачами «ФАКТІВ» поділилась українська кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.
- Часто для зберігання на зиму кріп сушать, заморожують чи перетирають з сіллю, — говорить Марина Гармаш. - Влітку такі пучки кропу на ринку коштують недорого, тож варто зробити заготовку. Перевага заготівлі зелені з сіллю у тому, що, на відміну від замороженої, вона не зіпсується у випадку відключення електроенергії. Додавайте до різноманітних улюблених страв — супів, борщу, овочевого рагу…
Кріп з сіллю
- Потрібно на 200 г кропу взяти 100 г солі.
Кріп промийте та залишіть, щоб повністю стекла рідина, на ніч на рушнику. Дрібно наріжте кріп, додайте сіль. Перемішайте та перекладіть по баночкам. Зберігайте у холодильнику.
Додавайте до страв за смаком.
І смачного вам та вашим рідним!
Нагадаємо рецепт хрустких огірків без стерилізації.
Фото з альбому Марини Гармаш74
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