Кріп із сіллю на зиму: секрети заготовки від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш

У наш час свіжу зелень можна купити на базарі та у супермаркетах навіть взимку. Та літня має особливий смак та аромат. Тож варто заготовити зелень та насолоджуватись стравами з нею у зимову пору, коли за вікном заметіль та мороз.

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Секретами заготовки кропу з читачами «ФАКТІВ» поділилась українська кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.

- Часто для зберігання на зиму кріп сушать, заморожують чи перетирають з сіллю, — говорить Марина Гармаш. - Влітку такі пучки кропу на ринку коштують недорого, тож варто зробити заготовку. Перевага заготівлі зелені з сіллю у тому, що, на відміну від замороженої, вона не зіпсується у випадку відключення електроенергії. Додавайте до різноманітних улюблених страв — супів, борщу, овочевого рагу…

Кріп з сіллю Потрібно на 200 г кропу взяти 100 г солі.

Кріп промийте та залишіть, щоб повністю стекла рідина, на ніч на рушнику. Дрібно наріжте кріп, додайте сіль. Перемішайте та перекладіть по баночкам. Зберігайте у холодильнику.

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Додавайте до страв за смаком.

І смачного вам та вашим рідним!

Нагадаємо рецепт хрустких огірків без стерилізації.

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Фото з альбому Марини Гармаш

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