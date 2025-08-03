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Літній чай, як у дорогому ресторані: рецепт відомої кулінарки
У дорогих ресторанах часто подають чай на основі екзотичних фруктів. У ньому така багата палітра смаків! То чому б не приготувати літній чай із вітчизняних фруктів? Наприклад, на основі груші. Подавайте такий чай у прозорих чашках і ви зможете милуватися красою його інгредієнтів. Влаштуйте чаювання в альтанці біля будинку, саду або на балконі. Цінуйте життєві моменти — це важливо. Навчайте цьому дітей. До такого чаю можна подати домашнє печиво або шоколадний торт. Також це можуть бути цукерки. Гарно серівуйте для чаювання стіл. Поставте квіти, свічки… І зробіть фото на згадку.
Рецептом смачного напою із читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова.
Грушевий чай з чебрецем і корицею
- 1−2 груші
- Пару гілочок чебрецю
- На смак цукор чи мед
- 1 гвоздика (за бажанням)
- 1 паличка кориці
Залити окропом гілочки чебрецю та скибочки ароматної груші. Додати паличку кориці та гвоздику. Цукор можна додати прямо в чашку. Такий чай можна подати із медом.
І смачного!
А в літню спеку справжньою знахідкою стане вітамінний заморожений чай.
Читайте також, коли краще пити чай — у певний час доби краще уникати цього.
Фото з альбому Елли Іванової243
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