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Книга рецептів

Літній чай, як у дорогому ресторані: рецепт відомої кулінарки

22:02 3 серпня 2025
Грушевий чай з чебрецем і корицею

У дорогих ресторанах часто подають чай на основі екзотичних фруктів. У ньому така багата палітра смаків! То чому б не приготувати літній чай із вітчизняних фруктів? Наприклад, на основі груші. Подавайте такий чай у прозорих чашках і ви зможете милуватися красою його інгредієнтів. Влаштуйте чаювання в альтанці біля будинку, саду або на балконі. Цінуйте життєві моменти — це важливо. Навчайте цьому дітей. До такого чаю можна подати домашнє печиво або шоколадний торт. Також це можуть бути цукерки. Гарно серівуйте для чаювання стіл. Поставте квіти, свічки… І зробіть фото на згадку.

Рецептом смачного напою із читачами «ФАКТІВ» поділилася кулінарка Елла Іванова.

Грушевий чай з чебрецем і корицею

  • 1−2 груші
  • Пару гілочок чебрецю
  • На смак цукор чи мед
  • 1 гвоздика (за бажанням)
  • 1 паличка кориці

Залити окропом гілочки чебрецю та скибочки ароматної груші. Додати паличку кориці та гвоздику. Цукор можна додати прямо в чашку. Такий чай можна подати із медом.

І смачного!

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А в літню спеку справжньою знахідкою стане вітамінний заморожений чай.

Читайте також, коли краще пити чай — у певний час доби краще уникати цього.

Фото з альбому Елли Іванової

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