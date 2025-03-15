Коли найкраще пити чай: у певний час доби краще уникати цього

Чай — напій із тисячолітньою традицією, популярний у всьому світі, може бути як джерелом задоволення, так і користю для здоров’я. Однак не всі знають, що вживання чаю істотно впливає на наше самопочуття. Як і кава, чай містить кофеїн, кількість якого залежить від виду і способу обробки листя. Чорний чай і матча містять найбільше цього стимулюючого інгредієнта, тоді як зелений чай і улун містять його менше. Трав’яні та фруктові настої зазвичай не містять кофеїну, якщо вони не містять доданий чорний або зелений чай, пише onet.

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Кофеїн, хоч і має свої переваги, може викликати труднощі з засипанням увечері, порушуючи секрецію мелатоніну. Крім того, вживання чаю натщесерце може викликати дискомфорт у шлунку, зокрема нудоту. Також надмірна кількість кофеїну може викликати нервозність, тремтіння рук і навіть головний біль.

Отже, коли чай найбільш доцільний? Експерти радять уникати його як рано вранці, так і пізно ввечері. Оптимальний момент — через годину після прийому їжі, оскільки вживання чаю під час їжі може перешкодити засвоєнню заліза. У другій половині дня, між 5 і 6 вечора — час для чаю з низьким вмістом кофеїну, який зволожить організм, не впливаючи на якість сну.

Чай також може бути чудовим компаньйоном для тренувань. Матча та аюрведичний чай — це напої, які допомагають відновити електроліти та рідину, а коли їх п’ють холодними, вони охолоджують тіло під час тренувань. Чай також може бути еліксиром гарного настрою. Однак варто пам’ятати, що ввечері варто вибирати безкофеїнові настої, наприклад, мелісу або лаванду, які допоможуть вам розслабитися.

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Рекомендується 2−4 чашки кофеїнового чаю на день, але важливо враховувати й інші джерела кофеїну. Трав'яні чаї можна пити в більших кількостях, але слід дотримуватися міри.

Раніше повідомлялося, що вчені хочуть змінити аромат листя чаю, як це вплине на його смак.

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