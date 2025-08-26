Коли адміністрація Трампа розпочала намагання залучити путіна до серйозних мирних переговорів цієї весни, вона вирішила усунути одну потенційну перешкоду: гучні українські удари, здійснені глибоко всередині російської території ракетами американського виробництва. Вашингтон запровадив механізм перегляду, щоб ефективно заборонити атаки на транскордонні цілі за допомогою ракети далекого радіуса дії ATACMS. Він також запобіг аналогічним атакам за допомогою британської системи Storm Shadow, яка залежить від даних про націлювання з США, пише The Telegraph.

Запровадивши таку систему, переговорна команда Дональда Трампа гарантувала, що шлях до мирного саміту не буде раптово перекреслений величезним вантажем американської зброї, який міг знищити склад палива або військову базу, що призвело б до апоплексії у кремля, зазначають у статті.

Такі глибокі удари — відеозаписи атак широко поширювалися в соціальних мережах — значно підняли моральний дух українців. Але не слід переоцінювати вплив ATACMS та Storm Shadows на хід війни, оскільки Київ зміцнює власну оборонну промисловість.

На той час, коли Джо Байден зняв обмеження на використання ATACMS на об'єкти в росії наприкінці минулого року, москва перемістила багато своїх логістичних об'єктів та ударних літаків за межі їхньої дальності.

Але це не означало, що ракети ATACMS були марними. Адмірал Роб Бауер, найвищий військовий офіцер НАТО, заявив, що ракети «серйозно вразили низку» збройових заводів та складів боєприпасів у росії. Їхня висока швидкість та пробивна здатність дозволили Україні досягти підземних об'єктів, які інакше були б недоступні. Але завжди було актуальним питання масштабу. Постачання цієї далекобійної зброї ніколи не було достатнім для підтримки тривалої повітряної кампанії Києва.

Починаючи з жовтня 2023 року, Пентагон надав Україні близько 500 цих ракет, але лише близько 50 залишилися в арсеналі Києва, коли обмеження на їх використання були зняті, повідомили американські чиновники The New York Times. Запаси Storm Shadows ще більше скоротилися порівняно з початковою кількістю.

Україна, безсумнівно, воліла б мати можливість використовувати ATACMS так, як їй заманеться, коли росія розпочала свій літній наступ.

Але це не означає, що вето на ATACMS позбавило Київ можливості вражати цілі глибоко всередині росії, йдеться у статті. Натомість він просто звернувся до свого арсеналу безпілотників, а низка нещодавніх ударів знищила паливо на мільйони доларів і призвела до зростання цін на російський бензин.

Андерс Пук Нільсен, офіцер і військовий аналітик Данської академії оборони, сказав: «Враховуючи, що Україна фактично посилила свої удари глибоко всередині росії, ця заборона ATACMS, здається, не стала великою проблемою. Але це було характерною рисою адміністрації Трампа з моменту їхнього приходу — вони переоцінили власні важелі впливу на Україну».

Якщо Трамп повністю втратить терпіння з путіним, то він може знову зняти обмеження або навіть надати ракети «Томагавк» з дальністю 2500 км.

Але Київ мудро навчився не покладатися на підтримку США. Окрім свого зростаючого арсеналу далекобійних безпілотників, він розробив власну крилату ракету «Фламінго», яка має вийти на поле бою до кінця року. Вона здатна вражати цілі на відстані 3000 км, що дозволить повністю обійти необхідність підтримки — або схвалення — США, щоб перенести війну на відносно захищений відстанню санкт-петербург.

«Фламінго» не може зрівнятися зі ATACMS чи Storm Shadows за швидкістю, але якщо Київ зможе виробити їх достатньо, наступний етап війни може бути більш болісним для путіна", — йдеться у статті.

Раніше повідомлялося, що на власну ракетну програму Україна покладає великі надії.

