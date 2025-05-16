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Эта великолепная закуска готовится за пять минут: рецепт вас удивит простотой
Карпаччо — закуска из тонко нарезанного мяса, приправленного оливковым маслом, лимонным соком и специями. Кулинар Элла Иванова предлагает приготовить карпаччо из кольраби. Это блюдо готовится очень быстро, а необычный вкус вас удивит. Дайте попробовать это блюдо родным и близким, пусть они угадают его состав. Наверняка такая дегустация будет интересной. Готовьте всегда с удовольствием!
Экспериментируя на кухне, открывайте новые необычные вкусы. Ведь домашняя еда есть домашняя. Она натуральная и полезная. Кроме того, обходится гораздо бюджетней, чем ресторанная.
Карпаччо из кольраби
- 1 шт. кольраби
Для маринада
- 1 столовая ложка растительного масла
- Соль и сахар
- Перчик «чили»
- Зелень
- 1 киви
- Сок лимона и винный уксус по чайной ложке
- Сок 2 мандаринов
Соединяем все ингредиенты для маринада и пробуем. Доводим до вкуса, который нравится.
Кольраби нарезаем на тончайшие ломтики. Выкладываем в один слой на блюдо. Поливаем маринадом ломтики кольраби.
Даем постоять, чтобы блюдо промариновалось.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт карпаччо из клубники.
Фото из альбома Эллы Ивановой297
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