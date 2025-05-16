Эта великолепная закуска готовится за пять минут: рецепт вас удивит простотой

Карпаччо — закуска из тонко нарезанного мяса, приправленного оливковым маслом, лимонным соком и специями. Кулинар Элла Иванова предлагает приготовить карпаччо из кольраби. Это блюдо готовится очень быстро, а необычный вкус вас удивит. Дайте попробовать это блюдо родным и близким, пусть они угадают его состав. Наверняка такая дегустация будет интересной. Готовьте всегда с удовольствием!

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Экспериментируя на кухне, открывайте новые необычные вкусы. Ведь домашняя еда есть домашняя. Она натуральная и полезная. Кроме того, обходится гораздо бюджетней, чем ресторанная.

Карпаччо из кольраби 1 шт. кольраби Для маринада РЕКЛАМА 1 столовая ложка растительного масла

Соль и сахар

Перчик «чили»

Зелень

1 киви

Сок лимона и винный уксус по чайной ложке

Сок 2 мандаринов

Соединяем все ингредиенты для маринада и пробуем. Доводим до вкуса, который нравится.

Кольраби нарезаем на тончайшие ломтики. Выкладываем в один слой на блюдо. Поливаем маринадом ломтики кольраби.

Даем постоять, чтобы блюдо промариновалось.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт карпаччо из клубники.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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