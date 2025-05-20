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Украина

Киев выбился в лидеры по мобилизации, и она будет усиливаться, — глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко

20:56 20 мая 2025
Киев занимает одно из первых мест по уровню мобилизации

Благодаря работе Киевской городской военной администрации столица занимает одно из первых мест по уровню мобилизации. И она будет усиливаться. Об этом сообщил в интервью BBC руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

«Киев — среди лидеров в этом вопросе. Здесь в принципе больше людей. И дальше ситуация будет еще улучшаться. Для этого, в частности, планируется задействовать районные госадминистрации и всех, кто этим занимается», — заявил Тимур Ткаченко.

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При этом он уверен, что в Киеве все происходит по закону.

«Никаких нарушений в нашей работе точно нет», — заявил Ткаченко, отвечая на вопрос о принудительной мобилизации.

Как сообщал ютуб-канал «Моє життя в Україна», назначенный президентом глава КГВА Тимур Ткаченко в начале полномасштабного вторжения находился в Закарпатье и вернулся, когда угроза для Києва прошла.

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