11 августа российские солдаты прорвали оборону Украины на передовой и проникли в тыл противника. Карты полей сражений, которые тщательно обновлялись разведывательными группами с открытыми источниками, показывали красный «усик», протянувшийся на север, на территорию Украины, через несколько сел. Это продвижение вызвало тревогу среди сторонников Киева, которые опасались, что это ознаменовало начало наступления, направленного на город-крепость Константиновку или логистический центр Покровск, что может обеспечить россии плацдарм в «поясе крепостей» Украины, пишет The Telegraph.

Российские солдаты не знали, что украинские войска знали о планах врага еще до начала миссии. В ответ, 12 августа, украинские войска начали то, что Генеральный штаб Украины назвал «активными мерами». В течение нескольких дней после наступления российские солдаты оказались в окружении «Азова», одного из элитных подразделений Украины. Этот прорыв, один из самых глубоких со времен перехода к изнурительной войне, быстро превратился в дорогостоящий и смертельный провал. К 14 августа украинские военные заявили о стабилизации ситуации. По данным корпуса «Азов», российские войска были вытеснены из шести захваченных ими сел.

Украинские солдаты на этой неделе сообщили The Telegraph, что вторжение больше не вызывает беспокойства после того, как войска «Азова» ликвидировали много российских солдат.

Эта мрачная российская тактика стала характерной чертой войны, поскольку москва ищет слабые места в обороне Украины. Небольшие группы российских солдат отправляются вперед на мотоциклах и электросамокатах без поддержки, чтобы просочиться сквозь украинские линии.

Шон Пиннер, бывший британский морской пехотинец, который служил в корпусе «Азов», называет эту российскую тактику «самоубийственными миссиями».

Небольшие группы из двух-трех солдат продвигаются вперед, проскальзывая в подвалы, дома и разрушенные здания, где они ждут подкрепления от других подразделений, все время пытаясь оставаться скрытыми от постоянно присутствующих глаз Украины в небе. Это, по словам пана Пиннера, почти невозможно.

«Нет ни одного участка линии фронта, которого не было бы на экране телевизора, — сказал он, описывая стену наблюдения. — Это почти непроницаемый „железный занавес“ дронов».

Украинские солдаты считают, что российским войскам удалось проскользнуть, несмотря на постоянное наблюдение, из-за нехватки человеческих ресурсов, поскольку украинские силы в то время находились на ротации.

Но ситуация остается нестабильной. Украинские солдаты говорят, что российские войска используют тяжелые бомбардировщики-дроны, способные перевозить до 20 кг припасов, для поддержки удерживаемых позиций и южных частей коридора.

Эти цифры свидетельствуют о ожесточенных боях. Корпус «Азов» сообщил о потерях россиян в 385 солдат, 37 транспортных средств, одной бронированной боевой машины и танка, что свидетельствует о сочетании небольших партизанских подразделений со скоординированными атаками.

Непосредственная цель нападения москвы была очевидной: трасса Доброполье-Краматорск, один из важнейших путей снабжения в Донецкой области. Дорога соединяет Доброполье с находящимся под обстрелами городом Краматорском, служа логистической артерией для украинских подкреплений и снабжения.

Стоит отметить, как «Азов» вообще появился в Доброполье. Бригада исторически действовала вблизи Харькова, но ее развертывание здесь для предотвращения российского вторжения свидетельствует о том, что новая структура корпуса предоставляет ей большую гибкость.

Похоже, что Украина готова отправить своих самых боеспособных солдат на встречу с российскими войсками лоб в лоб, если они прорвут первые линии обороны.

Ранее сообщалось, почему ни в коем случае Украине нельзя потерять Донецкую область.

