Украине удалось сократить государственные долги

В Минфине Украины сообщили о сокращении объема государственного и гарантированного государством долга в январе 2018 года на 0,26% - до 76,11 млрд долларов США (в эквиваленте). В гривневом выражении по состоянию на 31 января 2018 года долги оценивались в 2,132 трлн гривен, сократившись по сравнению с декабрем 2017 года на 0,46%.

Прямой госдолг Украины в январе вырос на 0,1% до 65,44 млрд долларов (1,833 трлн гривен). Из этой суммы на внешний долг приходилось 38,83 млрд долларов (1,087 трлн гривен), на внутренний — 26,61 мрлд долларов (745,4 млрд гривен).

Гарантированный государством долг за месяц уменьшился на 2,7% и на 31 января оценивался в 10,67 млрд долларов (298,9 млрд гривен).

Напомним, общий размер госдолга Украины превысил 2 триллиона гривен уже по итогам января-ноября 2017 года.