Почему Нацбанк прекращает чеканить мелкие монеты: кому это выгодно

Деньги

Украина постепенно отказывается от монет мелких номиналов. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июля в Украине прекращена чеканка и выпуск монет номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек — выпускать будут лишь 10- и 50-копеечные монеты. Одновременно вступили в силу и правила округления общей суммы в чеках при наличном расчете за товары и услуги.

«Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенных в оборот ранее, и в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. Нацбанк специально не станет изымать из обращения эти монеты, и они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения правления НБУ», — сообщали в Национальном банке Украины.

При этом в разъяснении НБУ отмечается, что округление применяется лишь в том случае, если при расчете у продавца нет мелких монет (покупатели и в дальнейшем могут ими рассчитываться). Однако правила округления не действуют при безналичных расчетах.

Округление будет происходить по таким правилами:

сумма, которая заканчивается на 1−4 копейки — округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, которая заканчивается на 5−9 копеек — округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Стоить отметить, что одновременно Нацбанк вводит в обращение новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. А также готовится к введению электронной гривни.

«Проект „Электронная гривня“ продолжается, — заявил начальник управления реформирования финансового сектора Национального банка Украины Евгений Степанюк. — Сейчас внедряется пилотный проект по техническому выпуску электронной денежной единицы в Украине. Также изучается вопрос целесообразности выпуска НБУ электронной гривни. С технической точки зрения готовность на высоком уровне, но вопрос о сроках внедрения электронной гривни пока изучается».

Об особенностях нынешнего обращения традиционных монет и внедрения цифровой гривни «ФАКТАМ» рассказал кандидат экономических наук, управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» Евгений Невмержицкий.

— НБУ прекратил выпуск монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25 копеек. Какова причина такого нововведения и что это значит для граждан и экономики страны?

— Выпуск и обслуживание указанных монет не оправданы экономически, так как их производство, пересчет и инкассация намного более затратны, чем их стоимость. Девальвация гривни достигла такого уровня, что продолжение чеканки этих денег является генерированием убытков бюджета и лишними затратами для банковской системы. Поэтому вполне логичным явилось решение НБУ прекратить дальнейшее производство и обслуживание данных монет, установив правила округления в торговой сети при невозможности продавца точно дать сдачу или покупателя — рассчитаться.

С экономической точки зрения такое нововведение практически не отразится на гражданах ввиду малой стоимости указанных монет. А вот для страны подобный шаг позволит существенно сэкономить. Так, выпуск и обслуживание мелких монет влечет ежегодные расходы бюджета в размере 90 миллионов гривен.

— В обращение введены новые монеты номиналом 1 и 2 гривни. Причем их диаметр очень маленький, примерно как прежние 10 копеек. Является ли это результатом высокой инфляции в стране?

— Эмиссия монет очень незначительна и в общей массе денежного обращения составляет менее 0,1 процента. Поэтому такие экономические показатели как инфляция имеют малое отношение к правилам чеканки монет. Хотя, действительно, потеря экономического смысла чеканки монет наименьших номиналов вызвана именно девальвацией и инфляцией. Что касается размеров новых монет, следует отметить, что на самом деле их внешний вид противоречит обязательной и очень важной характеристике денег — единообразию. Если у нас остается в обращении металлическая гривня старого образца, которая многократно превышает по размерам новую металлическую гривню, — это нарушает общепринятые правила денежной эмиссии и вносит путаницу.

В Украине хорошо развита культура чеканки денежных знаков, выпущены сотни видов различных юбилейных монет (в том числе из драгоценных металлов), которые отражают историю и традиции нашего государства. Но указанные юбилейные монеты не соответствуют правилам чеканки, а именно единообразию размеров и формы. На мой взгляд, экономическая целесообразность не является достаточной причиной нарушения важнейшего принципа выпуска современных наличных денег.

— Может ли путаница с размерами монет привести к мошенничеству, манипуляциям и злоупотреблениям?

- Место для мошенничества, к сожалению, есть практически всегда. Однако в данном случае махинации с монетами экономически необоснованны. Возможны, конечно, злоупотребления отдельных лиц в торговой сети с использованием неадекватных размеров новых металлических гривен и старых монет. Но обогатиться на этом мошенники вряд ли смогут. Элементарная внимательность при покупках может гарантировать защиту от таких злоупотреблений. В любом случае, подделывать новые монеты не имеет смысла, так как их производство обойдется фальшивомонетчикам дороже, чем сам номинал. То есть, несмотря на малый размер этих денежных знаков, их выпуск остается все равно дороже номинала.

— Как новые правила чеканки и обращения монет связаны со стремлением НБУ снижать долю операций с наличными деньгами в пользу безналичных расчетов?

- Во всем мире наблюдается стойкая тенденция к увеличению безналичных расчетов и снижению наличных. НБУ также постепенно снижает максимальные суммы операций с наличными. Следует отметить, что и бизнес, и население относятся к этому абсолютно нормально, поскольку безналичные расчеты доведены практически до совершенства. Они удобнее, безопаснее и в большинстве случаев совершенно бесплатны для пользователей. Однако использование для расчета, например, в торговой сети банковских карт VISA, MasterCard или других платежных систем связано с обязательным наличием интернета. А все мы иногда делаем покупки там, где глобальной сети нет. Вот для этого и существуют наличные. Ни одна страна мира пока не поднимает вопрос о полном искоренении наличных денег.

Если говорить про Украину, то, как известно, у нас почти половина всей экономики находится в тени. А это значит, что теневую часть товарооборота обслуживают именно наличные деньги. Монеты тут не играют никакой роли. Зато первостепенное значение отводится наличным долларам США.

Кроме того, современные технологии позволяют выпускать так называемые цифровые деньги, которые являются полным аналогом наличных средств. А именно: для их хранения и перечисления не нужны такие посредники как банки, перечисление и хранение является анонимным, для перечисления не обязательно наличие интернета, если покупатель и продавец находятся в непосредственной близости. То есть финансовые операции можно осуществлять в любой местности, включая большие территории в Украине, не покрытые доступом к интернету.

Данная технология уже используется на Филиппинах. Центральным банком этой страны уже выпущена цифровая валюта е-пессо. Центробанки Китая, Швеции и Канады тоже вплотную приблизились к внедрению собственных цифровых валют.

Подобную технологию разработала компания eCurrency и передала ее в Международный телекоммуникационный союз (ITU) для внедрения центральными банками по всему миру. 19−20 июля 2018 года состоится международная конференция в Нью Йорке, куда приглашены представители всех центральных банков мира. Будем надеяться, что представители НБУ также посетят данное мероприятие и ознакомятся с новейшими разработками в области денежного обращения.

— Что даст экономике страны и простым гражданам введение собственной цифровой валюты?

— Прежде всего, экономию бюджета на сумму, которая будет пропорциональна замене наличного оборота цифровыми деньгами. Если весь годовой валовой продукт Украины составляет около 100 миллиардов долларов, а половина бизнеса находится в тени, то даже 3 процента от объема теневого оборота составляет около 2 миллиардов долларов. Эта цифра сравнима с объемом внешних иностранных инвестиций в экономику Украины.

Кроме того, на обслуживание наличных денег из государственного бюджета уходит до 2 процентов ВВП. Это расходы на выпуск новых купюр и монет, на замену старых, на их пересчет и транспортировку. Поэтому замена наличного оборота цифровыми деньгами, которые не нужно считать и перевозить, — прямая экономия бюджета страны, исчисляемая сотнями миллионов гривен.

Гражданам и бизнесу расчеты цифровой гривней принесут дополнительные удобства и безопасность. В первый же год замещение традиционного наличного оборота цифровой валютой превысит 3 процента, а прямая экономия бюджета страны будет выше указанных сумм.

— Насколько сложно ввести цифровую валюту в Украине?

— Для этого НБУ нужно принять решение о вводе цифровых денег, разработать соответствующие нормативные документы и довести эту информацию до населения. После чего новая цифровая валюта становится законным платежным средством (по сути той же гривней, как и наличные купюры или безналичные на счетах в банках, только в электронной форме) и ее прием обязателен во всех торговых точках, банках и учреждениях страны.

Но главное здесь — определить порядок обращения, а также решить, допускать ли конфиденциальность при перечислении цифровых денег. Например, в Канаде данный вопрос является одним из ключевых при введении цифровых денег и сейчас находится в процессе обсуждения. В Китае изучается возможность интеграции цифровой валюты с другими платежными системами. Технология цифровых денег позволяет использовать любые варианты, которые уже сегодня тестируются на практике. Данные вопросы находятся исключительно в компетенции Нацбанка.

На мой взгляд, в современных условиях для Украины было бы рациональнее сохранить конфиденциальность при перечислениях цифровых денег. Тогда они быстро вытеснили бы большую часть бумажной наличности и экономика получила бы упомянутый положительный эффект, а граждане и бизнес — существенные удобства и безопасность при расчетах. А с теневым бизнесом нужно бороться не путем тотального контроля, а с помощью комплексного реформирования всей экономики, усилением правовой защиты внутренних и внешних инвесторов, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Кстати, стоит напомнить, что в нашей стране уже существует национальная независимая от НБУ и государства криптовалюта — криптогривня. Не говоря уже об огромном количестве находящихся в обращении прочих криптовалютах, таких как биткойн или эфириум. Правда, наше государство до сих пор не определилось с правовым статусом таких электронных платежных средств. А законопроекты о легализации криптовалют уже второй год безуспешно находятся на рассмотрении парламента.

