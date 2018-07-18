«Сепаратистский» скандал в Кривом Роге: «Как вы, хохлы, ох..ли. Я русский, бл.дь!» (видео 18+)

Происшествия

В соцсетях разгорается очередной «сепаратистский» скандал. Замначальника охраны криворожского коммунального предприятия «Скоростной трамвай» со словами «Ты смотри, бл. дь, с. ка, как вы, с. ка, хохлы, ох.ли. Я русский, бл. дь!» избил журналиста, фиксировавшего попытку замести следы массового отравления собак.

Все началось со стаи бездомных собак, обитавших в окрестностях трамвайного депо в Кривом Роге (Днепропетровская область). Некоторые местные жители и сотрудники депо вместе с волонтерами организовали стерилизацию и вакцинацию животных. В агрессивном поведении стая замечена не была, жалоб на собак не поступало. Но часть сотрудников депо псов невзлюбила.

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— Сегодня мне позвонили знакомые, рассказав, что в депо отравили собак, и попросили помочь распространить эту информацию в СМИ, чтобы случай жестокого обращения с животными на скрыли «заинтересованные лица». Я сообщила это знакомым журналистам. Ребята поехали туда, также на место была вызвана полиция, — рассказала «ФАКТАМ» зоозащитник Ярослава Кривенко.

На видео «не для впечатлительных», опубликованном Ярославой в Facebook, видно, как умирают собаки. Как трупы завозят на территорию депо. А также — что трупы животных свалены в выкопанную в депо яму. Притом, что в Украине предусмотрен особый порядок утилизации трупов животных, и закапывать их где угодно не положено.

— Через ворота, в которые завозили трупы, журналистов на территорию депо не пустили, — рассказывает журналист Кирилл Кризалис. — Тогда мы с оператором сайта «Первый криворожский» Николаем Чирвой расспросили, можно ли войти в другом месте. Работники подсказали, что за админзданием есть еще один вход, через который мы и прошли беспрепятственно. Мы узнали, что на территории депо накануне отравления собак уже была выкопана яма для них, и решили зафиксировать это, чтобы не дать уничтожить улики до появления полицейских.

Но после съемки нас увидел тот же мужчина, что не пускал журналистов в ворота. Он потребовал, чтобы мы убрались, поскольку это режимное предприятие. Мы показали удостоверения и сказали, что уйдем только после того, как эту яму зафиксирует уже приехавшая туда полиция. И попросили мужчину представиться. Начав доставать удостоверение, он вдруг заявил: «Ты смотри, бл. дь, с. ка, как вы, с. ка, хохлы, ох. ли». А после вопроса Николая «Мы хохлы, а ты русский?» он вдруг с криком «Я русский, бл. дь!» ударил его в лицо.

Мы вызвали полицию, приехавшая группа приняла заявление о нападении на нас. Сотрудники депо грозили заявить о незаконном проникновении на их территорию, но при нас они этого не сделали.

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В криворожской полиции «ФАКТАМ» рассказали, что участники инцидента опрашиваются, решается вопрос об открытии уголовного производства по факту препятствования журналистской деятельности. Более подробную информацию как по нападению на журналистов, так и по отравлению животных пообещали предоставить позже.

Тем временем в соцсетях установили личность скандального замначальника охраны — вплоть до его места проживания. Также, отследив его пристрастия в «Одноклассниках», активисты выяснили, что он любит Россию и сильно не любит «майдан». Особо горячие головы намекают, что ему надо быстро убегать в горячо любимую им Россию.

«Виновником торжества» оказался переехавший из захваченной Россией Керчи 44-летний Юрий О. В прошлом — помощник участкового милиционера, в настоящее время он зарегистрировал казачью организацию «ЗУБР», якобы для помощи полиции и пограничникам. Но местные активисты предполагают, что организация используется при найме титушек для охраны или разгона различных мероприятий и других не всегда законных действий. В настоящее время местные активисты и депутаты готовят обращения к городским властям с просьбой уволить замруководителя охраны предприятия, а также в СБУ — с просьбой расследовать его деятельность.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в николаевском «центре защиты животных» за один день убили 150 собак.

Видео из Facebook Ярославы Кривенко