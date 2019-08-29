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Для начисления пенсии используется средний заработок по стране: как это работает

В прошлых публикациях мы рассказали о том, как время выхода на пенсию зависит от стажа человека и по каким причинам вы вообще можете остаться без пенсии. Кроме того, читатели «ФАКТОВ» уже знают, какую роль играет стаж в определении размера пенсии. Однако не будем забывать, что, помимо стажа, сумма пенсии зависит и от заработка человека. Как именно? Об этом мы поговорили с заместителем председателя правления Пенсионного фонда Украины Ириной Ковпашко.

«Учитывается только та зарплата, из которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд»

— Итак, давайте напомним читателям, как определяется размер пенсии.

— Размер пенсии зависит от двух факторов: страхового стажа и величины заработка.

— То есть как долго человек платил взносы в Пенсионный фонд и в каком размере?

— Именно так. О продолжительности уплаты взносов свидетельствует страховой стаж. А вот об их размере говорит зарплата.

Причем, заметьте, учитывается только та зарплата, из которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд.

— И когда будут считать размер пенсии, то будут учитывать только легальные доходы?

— Да. Мы уже поговорили об этом в прошлых публикациях. Но напомню: если работник получает официально 4 тысячи гривен, а еще 10 тысяч — «в конверте», то при расчете пенсии его заработок составит только те 4 тысячи, которые прошли официально. Остальная сумма зарплаты учтена не будет.

— А если ему предприятие выдаст справку о том, что его зарплата в 2019 году составляла 10 тысяч?

— Какую справку? Мы не пользуемся бумажными документами при определении уровня заработков, которые выплачивались с июля 2000 года, поскольку Пенсионный фонд имеет полную информацию обо всех официальных зарплатах наших граждан. Эти сведения зафиксированы в Реестре застрахованных лиц. Вот уже 15 лет для исчисления зарплаты за период трудовой деятельности с 1 июля 2000-го не используем никаких справок. Кстати, одной из причин этого решения стала та самая ситуация, о которой вы сказали: люди предоставляли, мягко говоря, недостоверные справки.

— Выходит, вы учитываете зарплаты только после 2000 года? А вдруг у человека при Советском Союзе была хорошая зарплата и он хочет ее учесть?

— Вы правы, люди, которые имели в период СССР высокооплачиваемую работу, занимали руководящие должности, трудились на Севере, вели научные разработки, действительно настаивали на том, чтобы их прежний высокий заработок принимался во внимание. И такую возможность им предоставил закон: при желании человек имеет право подать для назначения пенсии также сведения за любые 60 календарных месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года.

— Ясно, спасибо. Тогда поговорим о том, как именно все происходит. Допустим, известен стаж человека, известны суммы его заработков. Как рассчитывается размер пенсии?

— А дальше его заработок осовременивается.

— Зачем и как?

— Для того, чтобы оценить реальный вклад человека в пенсионное страхование на момент, когда пенсия назначается. В настоящее время для назначения пенсии учитываются сведения о заработной плате, которые находятся в Реестре застрахованных лиц либо, иначе говоря, в системе персонифицированного учета взносов — начиная с 1 июля 2000 года. И вот тут мы подходим к главному. Скажите, зарплата 2 тысячи гривен в 2011 году — это много или мало?

— Уже и не помню.

— А такая же зарплата в 2001-м?

— Про 2001 год я точно не скажу. Много, наверное…

— Вот видите. Навскидку сложно оценить: много это или мало. А нам для расчета размера пенсии нужно точно знать не столько саму сумму зарплаты, сколько уровень заработков человека.

— Зачем?

— Чтобы понять, каким был персонально его вклад в солидарную пенсионную систему. Ведь так будет справедливо: вложил больше — выше пенсия.

«Зарплата каждого человека сравнивается со средней зарплатой по стране. Так мы узнаем, много или мало он получал в то время»

— Пожалуй. Но как это узнать?

— А вот для этого мы сравниваем зарплату каждого конкретного человека со средней зарплатой по стране. И делаем это за каждый месяц работы. Только так мы узнаем, много или мало получал человек в те годы, а значит, много или мало он отдавал на пенсионное страхование.

— Но с 2000 года прошло уже почти 20 лет. Это же более 200 месяцев!

— Да, но такая процедура проводится при помощи специальной программы. Поэтому подсчеты не являются проблемой. Зато мы узнаем не только уровень заработков конкретного человека, но также с помощью коэффициентов можем определить, какой была бы зарплата человека сейчас.

— Ничего себе! Это и есть осовременивание? А зачем оно?

— Определив зарплату человека (а точнее, насколько она выше или ниже средней по стране) в год назначения пенсии, мы сможем именно из этой суммы рассчитать размер выплат уже с учетом всех инфляционных процессов.

— И как осуществляются эти подсчеты?

— Исчисление заработка для пенсии проводится в несколько этапов.

Этап первый. Зарплату, выплаченную человеку в конкретном месяце, сопоставляют со средней зарплатой в стране за этот же месяц (см. таблицу в конце материала. — Авт.). Результат округляют до пятой цифры после запятой и получают коэффициент заработка за один конкретный месяц.

— Откуда взялись эти показатели средней зарплаты?

— Это показатели среднемесячной зарплаты, которые исчисляются с учетом общей суммы всех заработков в Украине, из которых были уплачены взносы в Пенсионный фонд, и всей численности застрахованных лиц, получавших такие заработки.

— Объясните, пожалуйста, на примере, как сравниваются зарплаты.

— Допустим, в августе 2019 года человек ушел на заслуженный отдых. При начислении пенсии его зарплату за каждый месяц с 2000 года сравнивают со средней зарплатой в стране за соответствующие месяцы.

Например, в 2010 году он получал с января по июль 2 тысячи гривен в месяц.

Определим коэффициент за январь 2010 года (разделим на показатель средней зарплаты в Украине за тот же месяц).

2000 гривен: 1687 гривен 62 копейки = 1,18 510.

Таким образом, коэффициент его заработка за январь 2010 года составил 1,18 510. То есть фактически его зарплата за этот месяц в 1,18 510 раза больше средней заработной платы, из которой были уплачены взносы в Пенсионный фонд.

Сделаем то же для июльской зарплаты.

2000 гривен: 1982 гривни 72 копейки = 1,872.

Как видите, только потому, что показатель средней зарплаты в стране за июль 2010 года увеличился, уменьшился коэффициент заработка. И это при том, что зарплата у этого человека стабильна.

— Как интересно! Оказывается, все зависит от средней зарплаты в стране.

— Да, она играет важную роль в подсчетах.

— Допустим, мы узнали коэффициент заработка человека за каждый месяц. Что дальше?

— Дальше этап второй: Все помесячные коэффициенты суммируют и делят на количество месяцев страхового стажа в периоде, за который исчисляется заработок. Получается индивидуальный коэффициент зарплаты данного человека. Например, он будет 1,6. Это значит, что его заработки с 2000 года были в 1,6 раз выше средней зарплаты по стране.

«При начислении используется показатель за три года, предшествующих дате обращения»

— А зачем нам индивидуальный коэффициент заработка?

— Затем, что он позволяет определить зарплату человека в год назначения пенсии. И это — наш третий этап: индивидуальный коэффициент человека умножается на среднюю зарплату в стране.

— Средняя зарплата берется за какой период? За предыдущий год?

— Нет. Для определения суммы заработка, который учитывается для исчисления размера пенсии, используется показатель средней зарплаты за три года, предшествующих дате обращения за пенсией. Например, в 2019 году применяется усредненный показатель за 2016-й, 2017-й и 2018 годы.

— Сколько это в гривнях?

— В 2019 году — 6 тысяч 188 гривен 89 копеек. Таким образом, чтобы определить зарплату для исчисления пенсии в 2019 году, нужно умножить индивидуальный коэффициент заработка на 6 тысяч 188 гривен 89 копеек.

— Не совсем понятно. Можно ли объяснить на примере?

— Конечно. По нашему примеру индивидуальный коэффициент зароботка человека составляет 1,6. Умножим индивидуальный коэффициент на среднюю зарплату, которая применяется при назначении пенсии в 2019 году:

1,6×6188 гривен 89 копеек = 9902 гривни 22 копейки.

Именно из этой зарплаты рассчитают пенсию.

— Например, у человека 55 лет стажа. Какая у него будет пенсия?

— Как мы уже говорили раньше, с 2018 года при назначении пенсии один год стажа «стоит» 1 процент заработка. Поэтому коэффициент страхового стажа, соответственно, составит 0,55. Умножим осовремененную зарплату человека на его коэффициент заработка:

9902 гривни 22 копейки х 0,55 = 5 тысяч 446 гривен 22 копейки.

Впрочем, это очень упрощенные подсчеты, можно сказать, схематические. А точное определение размера выплат производится в управлениях Пенсионного фонда при помощи специальной программы, которая учитывает и так называемую оптимизацию периодов зарплаты с целью увеличения индивидуального коэффициента зарплаты.

— Оптимизацию? Что это такое?

— Допустим, в начале 2000-х человек какое-то время работал на низкооплачиваемой работе. Коэффициент заработка за этот период будет низким и повлияет на общий коэффициент.

Чтобы исправить ситуацию, закон позволяет исключить определенный период невыгодных месяцев при подсчете коэффициента заработка. Это до 60 календарных месяцев страхового стажа подряд (то есть от одного до 60 невыгодных месяцев). Период такого исключения не может быть более 10 процентов продолжительности страхового стажа (исчисленного в одинарном размере).

Причем в числе этих 10 процентов в первую очередь принимаются во внимание периоды, когда человек получал пособие по безработице в центре занятости.

Кроме того, предусмотрена возможность дополнительной оптимизации сроков прохождения воинской службы, учебы, ухода за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом до 16 лет, инвалидом I группы или же за пенсионером, который по выводам медицинского учреждения требует постороннего ухода.

После всех исключений период, за который исчисляется заработок, не должен быть меньше 60 месяцев (если, конечно, страховой стаж больше 60 месяцев).

Впрочем, даже в том случае, когда в ходе подсчетов вышел низкий коэффициент заработка и получился маленький размер пенсии, при наличии полного стажа человеку гарантируется право получать не меньше минимальной пенсии, которая с 1 июля составляет 1 тысячу 564 гривни.

Напоминаем, что в Пенсионном фонде работает контакт-центр. Позвонив по телефону 0−800−503−753, вы сможете получить разъяснения по любому вопросу, касающемуся назначения пенсий. Также много информации можно найти на вебсайте самого Пенсионного фонда http://www.pfu.gov.ua/

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