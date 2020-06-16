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Наталия Орлянская: «Рак лечим, иммунную систему калечим. И теперь она у меня, кажется, в глубоком коматозе» (часть 16)
В январе прошлого года нашей коллеге журналисту и сценаристу Наталии Орлянской поставили страшный диагноз — неоперабельная аденокарцинома легкого четвертой степени, метастазы в костях. Однако Наташа не сдалась. Невзирая на непрекращающиеся боли, она борется с болезнью. Более того, живет полноценной жизнью.
Свою жизнь за чертой смертельного диагноза она описывает в «Хрониках cancer girl» в Faceboоk. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.
21.01.2020. #cancer_girl с аппетитом слопала очередную вкусность, преподнесенную жизнью, и напилась позитивчика.
С Игорем Завадским мы познакомилась лет 17 назад — будучи молодой журналисткой крутого тогда информагентства УНИАН, я еще не переползла в политику и увлекалась культурой. Так впервые попала на его концерт и сделала оттуда неплохой материал. Потом еще несколько. Потом мы совсем чуть-чуть общались не по работе, кажется, немного симпатизировали друг другу.
Кроме виртуозного владения кнопочным аккордеоном (как мне объяснили, весьма сложный инструмент), музыкант подкупал мальчишеским обаянием, искренностью и хорошей светлой энергетикой.
Потом Наташу закинуло в банку с нашими политическими пауками и надолго стало не до культурных мероприятий.
И вот сегодня, после огромного перерыва, друг позвал на концерт Завадского в честь его нового альбома «ТриумфЪ».
Опасалась, что у Наташи-взрослой тётки и восприятие могло измениться, да и музыкант мог измениться тоже, но получила массу удовольствия.
Все еще поражаюсь, как можно играть без нот, да еще и не глядя на многочисленные кнопки. А за пальцами вообще можно наблюдать почти, как за огнём, — немыслимая скорость, завораживающее зрелище.
В общем, кому, как мне, нра слушать качественное (но не каноническое оркестровое, фортепьянное
А еще на концертах этого музыканта, как и раньше, душевная (нынче модно говорить «ламповая») атмосфера и очень благодарная публика.
Вчера у Завадского еще и был день рождения — так что поздравили его всем залом. Чесслово, взрослые дядьки-тётки дружно и с огоньком подхватили за именинником и спели детскую песню «Я играю на гармошке». Ну, олд скул помнит: крокодил Гена, день рождения с эскимо в подарок, голубой вагон.
В общем, #cancer_girl подпиталась вкусненьким — получила удовольствие от музыки плюс хорошую порцию позитивных эмоций.
Нынче перед #cancer_girl встали новые риски. Ибо сезон гриппа и прочей вирусни.
Не сказать, чтобы я уж совсем не опасалась подхватить что-нибудь — даже надеялась пропетлять. Для этого пожирались в профилактических дозах антивирусные препараты и витамин С (мама тоже участвовала), свелось до минимума нахождение среди народа и вообще на улице, хатка регулярно проветривалась. Я ничего не забыла?
Не пропетляла, короче. Сегодня встала с головой, как арбуз, и носом, наглухо забитым приятным трендовым зеленым содержимым.
Фишка в том, что последний год мне сознательно и последовательно долбили по иммунной системе — именно так действуют и химия, и таргетная терапия, чтобы повлиять на раковые клетки. То есть рак лечим, иммунку калечим. И теперь она у меня, кажется, в глубоком коматозе. И непонятно, ЧТО теперь в этом покоцанном организме должно бороться с вирусом или простудой.
А. И меня ж предупреждали: типа, ата-та, болеть вам очень опасно, бо в вашем случае это почти наверняка побочка на легкие, в худшем случае, их воспаление с летальным исходом.
Я, само собой, записалась к терапевту на завтра, но если честно, очень слабо представляю, как он будет назначать мне лечение. Что-то подсказывает, что #cancer_girl много чего нельзя. К примеру, антибиотиков.
Пока жру апельсины, мою нос и закинулась какой-то антипростудной хренью (да, я в курсе, что все они с вредным парацетамолом).
Настроение, как вы понимаете, довольно какашечное. В том числе, потому что вот эта вирусная история — это снова лишние траты на консультации, анализы и препараты. А на горизонте манит четвертая упаковка таргетного препарата. Я тормоз, наконец пересчитала: почти 70 штук грн.= почти 3 штуки баксов в месяц только на ОДНО лекарство — ёкарный же бабай, как столько заработать… Снова начинаю думать, что добить меня дешевле.
Тюльпан
Тюльпаны выглядели неубедительно. Плотно обмотанные в целлофан, они будто еще и старались теснее прижаться друг к другу. Морозец на улице явно пошел им не на пользу. Она вздохнула. Радовало: он помнил, что это ее любимые цветы, но был минус — он совершенно не умел их выбирать. Вручив ей букет, он деловито пересказал совет продавщицы: «Непременно хорошенько подрезать, и потом подрезАть каждый 3−4 дня — так подольше простоят». Наташа кивнула, мысленно пожелала врушке-продавщице хороших зимних продаж и послушно пошла подрезать бедняжек. «Мои отморозки» — под таким ласковым псевдо тюльпаны устроились на столе.
Конечно же, уже к вечеру они грустно опустили уши. Конечно, первая волшебная подрезка стала для них и последней, а через 2 дня лепестки цветков съежились, а стебли начали желтеть.
Ничего неожиданного. Глядя на цветочное начало конца, она снова вздохнула, и потом, если честно, редко на них посматривала. А еще через пару дней глянула — и поразилась.
В прозрачной целлофанке печально стояли квелые стебли с необратимо увядшими цветами.
И среди этого уныния, один-единственный тюльпан отчаянно тянулся к окну. Тянулся так, что стебель изогнулся к свету и вырос на добрых 5 сантиметров над упаковкой. Тюльпан просто ОЧЕНЬ ХОТЕЛ ЖИТЬ. Вопреки исходным незавидным обстоятельствам, заморозке, очевидному умиранию, забывшей о нем хозяйке и вообще не-сезону. Наташа, глядя на него, почувствовала себя девочкой-хандрюкой и вообще ни разу не оптимисткой. Морали в истории нет. Но эта история — о воле к жизни. Буду, как тюльпан.
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