Тимошенко запропонувала проєкт ефективної та справедливої мобілізації

Концепцію «справедливої мобілізації» українців запропонувала ВО «Батьківщина» на чолі із лідером партії Юлією Тимошенко.

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Зокрема, пропонується збільшити вдвічі грошове забезпечення вже воюючих захисників та добровольців, які самі прийдуть до ТЦК, система чітких гарантій та компенсацій для мобілізованих, а також підтримка та розвиток власних виробників озброєння.

«Ми всі розуміємо, чому і як сильно сьогодні потрібна мобілізація. Однак вона не повинна проходити у тому форматі, який ми бачимо зараз, коли людей хапають на вулицях, а до армії вже готові закликати дітей, інвалідів та жінок. Це неприпустимо, тому наша команда розробила проєкт справедливої мобілізації, яка докорінно змінить ситуацію. Перше, що ми пропонуємо, це дати вже воюючим захисникам вибір — або збільшення вдвічі грошового забезпечення, або відпустку на рік. Друге — прийняти систему мотивації для добровольців, які самі прийдуть до ТЦК, забезпечивши їм щонайменше півроку навчання, удвічі більше грошове забезпечення, житло для сімей, соціальний захист для дітей, гарантовану медичну страховку під час поранення. Третє — чітко зафіксувати категорії людей, яких не мобілізують — це жінки, молодь віком до 27 років, студенти, науковці, викладачі, люди з інвалідністю, багатодітні батьки. Четверте — створити інноваційний фонд інвестицій та розвитку приватних підприємств, які можуть виготовляти озброєння для України — безпілотники, амуніцію, техніку, приціли тощо. Тільки так ми зможемо зупинити ганебні рейди ТЦК, які пакують у намисто та відправляють на фронт усіх без розбору, та укомплектувати наше військо за принципом справедливості», — зазначила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

За словами її однопартійця Валерія Дубіля, партія «Батьківщина» вноситиме ці пункти у вигляді поправок до проєкту мобілізації від влади і наполягатиме на їх повному врахуванні.

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«Ми повинні ухвалити законопроект про мобілізацію в такому вигляді, який не викликатиме протиріччя в суспільстві і не посилюватиме вже існуючу кризу. Зміни у правилах мобілізації повинні давати чіткі відповіді на найболючіші питання щодо технічного та грошового забезпечення наших захисників, термінів служби, соціального захисту військових та їхніх сімей. Крім того, дуже важливо чітко визначити категорії українців, які не підлягають мобілізації і здоров'ям, і своєю цінністю для розвитку держави. Ми маємо прийняти перелік висококваліфікованих фахівців з різних сфер виробництва, яких важливо вберегти, оскільки їх унікальні вміння, досвід та знання — критично необхідні для подальшого розвитку держави, а заміну таким людям знайти у короткостроковій перспективі неможливо», — наголосив Валерій Дубіль, народний депутат, керівник Київської міської організації ВО «Батьківщина».

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Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

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4 січня парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд законопроекту про зміну правил мобілізації, військового обліку та служби.

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