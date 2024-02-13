Німеччина очікує мільйони біженців у разі програшу України

Уряд Німеччини очікує, що в разі програшу України країну покинуть ще 10 мільйонів людей. Про це повідомляє Welt am Sonntag з посиланням на джерела у колах безпеки та поінформованих парламентарів. За сценарієм німецького уряду, у разі програшу війни Україну покинуть ще близько десяти мільйонів людей. Переважна більшість виїде до Західної Європи, і Німеччина буде однією з країн призначення.

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На цьому тлі експерт з питань зовнішньої політики ХДС Родеріх Кізеветтер закликав країни, які підтримують Україну, значно збільшити свою військову допомогу, зважаючи на нинішнє зволікання США.

«Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масової втечі з України і поширення війни на країни НАТО стане набагато більш імовірним. Тоді 10 мільйонів біженців будуть досить обережним припущенням», — сказав він в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Дослідник міграції Джеральд Кнаус також вважає такий розвиток подій ймовірним: «Якщо Україна програє війну, до ЄС може прибути набагато більше, ніж 10 мільйонів біженців. Ми вже фіксуємо найбільший рух біженців до Європи з 1940-х років», — сказав він газеті.

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З початку російської агресії в лютому 2022 року з України до Німеччини вже втекли понад мільйон людей.

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот (СДПН) вважає, що «якщо Сполучені Штати продовжують не справлятися зі своїми обов'язками, Європа повинна взяти справу в свої руки». «ЄС повинен розглянути можливість спільного взяття на себе фінансової відповідальності. Це включало б, по-перше, фінансування українського бюджету та реконструкції в довгостроковій перспективі, по-друге, збільшення європейського оборонного виробництва ще швидше і, по-третє, закупівлю військової техніки для України, особливо боєприпасів, не тільки в Європі, але й на світовому ринку».

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Незважаючи на нинішні проблеми в Україні, німецький уряд виходить з того, що країна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року, повідомляє Welt am Sonntag.

Як німецькі служби, так і західні аналітики вважають, що цього року великі прориви на фронті малоймовірні.

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Раніше повідомлялося, що запасів зенітних ракет вистачить ЗСУ до березня.

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