Німецький уряд агітує за більшу підтримку України на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Проте політик ХДС Норберт Реттген не вважає канцлера Олафа Шольца рушійною силою, пише t-online. Раніше «ФАКТИ» писали, що Норберт Реттген звинуватив «у серйозному моральному, політичному та історичному провалі з боку європейських лідерів, а також німецького уряду і німецького канцлера, які хотіли саме тієї політики, яка призвела до такого результату» — військовій неповноцінності України у порівнянні з російськими нападниками.

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«Я б дуже хотів, щоб канцлер був рушійною силою. Але його послання було описом ситуації — а ситуація всім відома. Вона драматична. Для цього нам не потрібен канцлер. Ніде Шольц не зробив жодних висновків зі сказаного. Ми бачимо жахливу окопну війну в Україні, і це відбувається через відсутність західних поставок зброї. Канцлер нічого не сказав про те, що він хоче змінити і яка його стратегічна мета. Чого хоче досягти німецький уряд? Щодо угоди про безпеку, вона також не містить нічого нового. Вона не є негативною для українського керівництва, тому вони її і підписали. Але якщо говорити про підтримку України з боку Німеччини, то це просто збереження статус-кво».

На думку політика, нема ознак того, що Україна та її союзники змогли успішно вплинути на прихильників Трампа у Мюнхені.

«Більшість республіканців, які блокують допомогу Україні, не приїдуть на Мюнхенську безпекову конференцію. На жаль, ми часто говоримо тут лише з тими американськими політиками, з якими вже домовилися, а не з трампістами. Це прикро, але ми не можемо цього змінити. Але одне можна сказати напевно: звичайно, дуже багато залежить від того, чи буде схвалений США цей пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів. Санкції, які ЄС запровадив проти росії, схожі на паркан, який має проломи та дірки. Крім того, імплементація та моніторинг є неадекватними».

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Раніше повідомлялося, що росія утримує ініціативу в діях сухопутних військ, вважає глава естонської розвідки полковник Антс Ківісельг.

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