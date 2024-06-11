У генпрокурора розповіли про боротьбу зі схемами експорту зерна з країни

Щоб зменшити нелегальний експорт зерна, в Офісі генерального прокурора Костіна діє міжвідомча група з питань протидії кримінальним порушенням на ринку зерна.

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Про це розповів заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький в етері «Єдиних новин».

«Одна з найпоширеніших схем „чорного“ експорту зерна — використання фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб», — розповів він.

Такі підприємства, за його словами, створюють для продажу зерна, яке придбане за готівку у фермерів здебільшого за заниженою вартістю.

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«А після того, як збіжжя залишає межі України, його перепродають кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого споживача. Через це страждає українська економіка», — додав він.

За словами Дмитра Вербицького, міжвідомча група працює на упередження, щоб нелегальне зерно не виходило з країни.

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«Ми контролюємо правоохоронні органи й координуємо їх для того, щоб вони швидко реагували, якщо зерно нелегально купляється за готівку, не сплачуються податки і за підробними документами намагаються вивезти його за заниженою вартістю», — заявив Вербицький.

За даними НБУ, неповернення валютного виторгу від експорту зернових знизилось. На вересень 2023 року цей показник становив 8 млрд доларів.

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Загалом же станом на червень 2024 року сума неповернення становить лише 3 млрд доларів, надходження в бюджет за останній рік зросли на 1 млрд доларів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що країни Східної Європи вимагають встановити мито на українське зерно.

Фото Pixabay

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