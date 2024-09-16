Не виливайте воду після варіння рису: помийте нею волосся

Рис надзвичайно смачний. Але використовують його не тільки в кулінарії, але й на дачі для підживлення городини та навіть рятують ним смартфони, що впали у воду. Вода після варіння рису завдяки численним поживним і косметичним властивостям може стати цінним елементом вашого щоденного догляду. Замість того, щоб виливати її в раковину, варто використати її потенціал, піклуючись і про своє тіло, і про волосся, пише Polki.

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Рисову воду можна використовувати як засіб для зміцнення волосся. Протеїни, що містяться в ній, роблять пасма сильнішими, блискучими та стійкими до пошкоджень. Регулярне нанесення рисової води на волосся покращує його структуру, запобігає посіченню кінчиків і надає волоссю здоровий блиск. Азіатські жінки, відомі своїм надзвичайно довгим і блискучим волоссям, використовують цей засіб протягом багатьох поколінь.

Завдяки ніжній консистенції рисову воду можна використовувати як натуральний домашній скраб для обличчя. Він зробить вашу шкіру гладкою та свіжою. Крім того, використання рисової води заспокоює подразнення та зменшує почервоніння, що робить її ідеальним продуктом для людей з чутливою шкірою.

Щоб повною мірою використовувати властивості рисової води, варто знати відповідний спосіб її приготування. Найкраще використовувати органічний рис, який не містить хімічних добавок.

Рис відварити у великій кількості води без додавання солі. Коли рис звариться, злийте воду і дайте їй охолонути. РЕКЛАМА

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