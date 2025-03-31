Метод заміщення дефектів власних тканин імплантом зі свинячої шкіри у світі використовують лише 7 років, в Україні доктор Яровий прооперував кількох пацієнтів і отримав хороший результат.

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«Через те, що я зволікав з операцією, постраждали суглоб, м’язи і сухожилок»

Дорога була слизькою. Автомобіль понесло, він врізався в дерево, двері заклинило. Сергій Васильович сильно вдарився плечем, але через те, що треба було вибиратись, щосили надавив на двері — і біль пронизав усе тіло. Це трапилось сім років тому.

- Тоді травма здавалася не дуже тяжкою: відрив сухожилка одного з м’язів плеча, обійшлося без переломів, я і зрадів, — згадує Сергій Васильович. - Лікар, до якого я звернувся, сказав, що зв’язку можна або зшити або залишити, як є. Безопераційний варіант сподобався мені більше. Деякий час пішов на те, щоб зняти набряк, запалення, позбутися болю.

— Те, що зв’язка пошкоджена, не заважало?

- Не дуже. Я людина спортивна. В молодості займався баскетболом, а років десять тому захопився плаванням. Після травми я поступово звик до того, що не всі рухи можу виконувати. Продовжував займатися спортом -- плавав на далекі дистанції. Навіть брав участь у міжнародних змаганнях на відкритій воді — в морі. Не хотів здаватись, хоча мені вже за шістдесят. Через кілька років відчув, що рухати плечем стало складно, біль мучив все сильніше і вдень, і вночі. Тоді й зрозумів, що треба щось робити. Друзі порадили звернутися до ортопеда-травматолога Дмитра Ярового. Він проаналізував результати моїх обстежень — рентген, МРТ — і пояснив, що у мене артроз плечового суглоба, запалення тканин, рубці. Серйозно постраждали і суглоб, і м’язи, і сухожилки. Консервативне лікування, сказав лікар, вже не допоможе. Та я і сам це розумів: пігулки й мазі ефекту не давали, ін’єкції гіалуронової кислоти у плечовий суглоб доводилось робити все частіше, а біль все одно посилювався через те, що я зволікав з операцією.

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— Вам запропонували хірургічне втручання?

- Так. Обговорювали різні варіанти. Ще трохи — і допомогти могло б лише встановлення ендопротезу. Але Дмитро Яровий запропонував інший варіант, який мене зацікавив. Метод незвичайний: сухожилок відновлюють, вшиваючи імплант, виготовлений на основі свинячої шкіри. За кордоном даний метод заміщення дефектів власних тканин використовують лише сім років, в Україні — ще менше. Але Дмитро Михайлович прооперував кілька пацієнтів, і одержав хороший результат. На цей метод я погодився.

— Не пошкодували?

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— У жодному разі! Після втручання пройшло більше року. Рука працює добре, біль не турбує. Щоправда, реабілітація була серйозною, досить тривалою. Вона включала заходи, які проводились в SV CENTER за допомогою сучасних фізіотерапевтичних апаратів, масажу, спеціальних вправ. Я виконував їх під наглядом реабілітолога. Тепер, щоб підтримувати форму, щодня роблю комплекс вправ самостійно, знову плаваю. Фактично завдяки майстерно виконаній операції я повернув собі нормальну якість життя.

«Застосовуємо сучасні методи, які іноді дозволяють уникнути операції»

Багато читачів «Фактів» мали змогу поставити свої запитання ортопеду-травматологу Дмитру Яровому під час медичних прямих ліній і отримати фахову відповідь. Ми розповідали також історії пацієнтів, яким Дмитро Михайлович робив складні операції. Матеріали зберігаються на сайті «Фактів», їх також можна знайти в Google. Таке поширення важливої інформації дарувало надію тим, хто опустив руки і вже не сподівався на життя без болю.

— Хірургічне втручання, виконане Сергію Васильовичу, належить до унікальних? — запитую головного лікаря мережі медичних центрів SV CENTER кандидата медичних наук Дмитра Ярового.

— Поки що це рідкісні операції. За останні три роки я застосував метод у п’яти пацієнтів. І вже можу сказати, що маємо хороший віддалений результат.

— Така складна операція знадобилась пацієнту через задавненість травми?

- Саме так. Якби операцію робили одразу після травми, то можна було б зшити сухожилок, зафіксувати його спеціальними пристроями («якорями») — і рухливість руки відновилася б. Але після травми минуло сім років. За цей час ситуація значно ускладнилась. Ми могли запропонувати кілька варіантів: замінити суглоб на ендопротез, встановити спеціальний балон або використати матрицю на основі свинячої шкіри. Зупинилися на останньому.

— В чому особливість методу?

— Одна з фірм, які займаються біотехнологіями, створила імплант на основі свинячої шкіри. Давно відомо, що найближчими за амінокислотним та генетичним набором до тканин людини є тканини свині. По суті імплантат — це фрагмент шкіри свині, що за допомогою високотехнологічної обробки повністю позбавлений клітин та судин тварини. Залишається лише «пуста матриця» в яку проростають судини пацієнта та яку заселяють його клітини. Від німецької фірми ми одержали матрицю стандартного розміру, з цієї тканини треба було «викроїти» необхідний фрагмент, щоб замінити ушкоджену ділянку сухожилку. Також наша мета була ізолювати одну від іншої дві кісткові структури — голівку плеча і відросток лопатки. Нам це вдалося. Сподіваємось, біль більше не повернеться.

— Скільки часу необхідно, щоб імплант прижився?

— Близько шести місяців. Але зауважу: операція — це половина справи. Друга половина — реабілітація. Наскільки вона ефективна, багато в чому залежить від того, чи відповідально ставиться до неї пацієнт. У Сергія Васильовича постраждав один з м’язів плеча — надостьовий. Цей м’яз, разом з дельтовидним, відповідає за можливість відвести руку вбік. Через відрив сухожилка сталася гіпотрофія м’язу -- він зменшився, поступово втратив еластичність, з’явились ділянки фіброзу. Роботу м’язів треба було відновити.

— Які методи для цього застосовуються?

- Методи комбінуємо: це може бути високоінтенсивна магнітотерапія SIS, лазеротерапія HILT, яка повністю роботизована, ударно-хвильова терапія, міостимуляція. Маємо апарати останнього та передостаннього поколінь. Паралельно застосовуємо кінезіотерапію — лікування рухом. Йдеться про спеціально підібрані вправи. На першому етапі це пасивні вправи, які допомагає виконувати реабілітолог. Потім переходимо до активних вправ. Все це задля того, щоб якнайшвидше зняти запалення, набряк, покращити мікроциркуляцію крові та збільшити рухливість суглоба. Такі методи призводять до активного відновлення м’язової тканини.

До речі, апаратну фізіотерапію ми призначаємо і для підготовки до операції. Доведено, що це позитивно позначається на результаті хірургічного втручання, темпах відновлення. А бувають випадки, коли поєднання різних апаратних методів дає настільки вражаючий ефект, що операції навіть можна уникнути або зменшити її обсяг.

— З якими травмами до вас найчастіше звертаються?

— Падаючи, люди часто виставляють вперед руки — і отримують перелом променевої кістки зі зміщенням. Після цього доводиться пацієнтів оперувати. Також стикаємось з переломами ключиці. В усіх випадках поєднуємо оперативне втручання й реабілітацію. Звертаються спортсмени, у яких трапляються різноманітні травми. Типовими є «лікоть гольфіста» або «лікоть тенісиста».



— Від чого залежить прогноз лікування?

— Перш за все, від правильно та вчасно встановленого діагнозу. Призначаємо пацієнту необхідні обстеження: рентген, КТ, МРТ. Обов’язково — клінічний огляд, тестування суглобів. Проаналізувавши все, можемо запропонувати план лікування і скласти прогноз. Але важливо запам’ятати: він завжди кращий, якщо пацієнт вчасно звернувся до нас.



Раніше у «ФАКТАХ» ортопед-травматолог Дмитро Яровий розповів про те, що пошкодження хрящової тканини призводить до артрозу, коли необхідна операція.

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