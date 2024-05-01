«Краще б я не зволікала»: помітивши пухлину між пальцями на нозі, варто було відразу піти до лікаря

Раніше «ФАКТИ» писали про важливість своєчасного обстеження новоутворень. Ось ще один приклад цього. Спочатку невелика пухлина, що з'явилася в Олени між пальцями на нозі, навіть не турбувала. Дівчина думала, що утворення минеться само собою. Але з часом пухлина збільшилася, стала набрякати, почала заважати. І коли вже не можна було нормально взути кросівки, Олена вирішила піти на консультацію до лікаря.

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- Зазвичай подібні утворення — фібробластичні пухлини — з'являються між пальцями на руці або нозі, і їх доводиться видаляти, — каже головний лікар медичного центру SV-CENTER, ортопед-травматолог кандидат медичних наук Дмитро Яровий. — На ранніх стадіях операція менш травматична — розмір рани менший і вона швидше заживає. Але видалену пухлину ми обов'язково віддаємо на гістологічне дослідження, щоб не пропустити злоякісне утворення.

— Чи може хірург одразу запідозрити злоякісний онкологічний процес?

- Так. Є певні клінічні прояви, що вказують на злоякісність пухлини, наприклад, тип росту, консистенція. Але зазвичай під час операції намагаємося видалити всі пухлинні тканини — ті, які за структурою відрізняються від здорових. В Олени було чітко видно таке розмежування, тому змінені тканини ми видалили, рану обробили й зашили. Операція тривала менше десяти хвилин. А ось результат гістології нас здивував.

— Чим саме?

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- Він свідчив, що ми маємо справу з доброякісною пухлиною, яка з'явилася внаслідок змін на генетичному рівні. Вони відбулися на конкретній ділянці м'яких тканин стопи (тильна поверхня між пальцями) і характеризуються як «фібробластична пухлина з реаранжуванням генів» — тобто пухлина утворюється внаслідок помилкового злиття різних частин двох різних генів з утворенням нового гена. Клітини почали безконтрольно ділитися, створюючи пухлину. «Розумна» пухлина навіть утворила свою власну судинну систему — мережу кровоносних судин, які її живили. Ми вважаємо цю пухлину ексклюзивною: це дуже рідкісне утворення, яке лікарі вперше у світі описали тільки 2018 року. Ось чому в медичній літературі поки що відсутня детальна статистика захворюваності. Лише відомо, що у жінок така фібробластична пухлина діагностується вчетверо частіше, ніж у чоловіків. Є випадки захворювання як у дітей (від одного року), так і у людей похилого віку.

— Ця пухлина небезпечна?

- На щастя, ні. Вона доброякісна. Але за ділянкою, на якій ми видалили утворення, потрібно спостерігати, тому що в подібних випадках пухлина з високою ймовірністю може давати рецидив. Можливо, через два-три місяці Олені доведеться повторно зробити МРТ, щоб переконатися, що немає поділу клітин на місці видаленої пухлини. Ми також попередили пацієнтку, щоб у разі появи нового, навіть дуже маленького утворення, вона одразу звернулася до нас.

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.Олена швидко відновилася: за 10 днів після операції лікарі зняли шви, дозволили їй обходитися без палички та милиць, а рана загоюється. Поки про операцію нагадує тільки шрам.

- Та все ж краще б я не зволікала, а, помітивши пухлину, одразу звернулася по допомогу до хірурга, — каже Олена. — Відкладати операцію і «вирощувати» утворення майже протягом року було нерозумно. Тепер це розумію, тому й попросила Дмитра Михайловича Ярового детальніше розповісти про мою ситуацію. Навіть якщо одна людина завдяки цьому матеріалу звернеться до лікаря вчасно, можна буде вважати, що корисну справу зроблено.

Раніше «ФАКТИ писали про те, що замінити колінний суглоб і вирівняти вкорочену ногу вдалося під час однієї операції, а пацієнт за день уже ходив.

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