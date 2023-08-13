Через день пацієнт уже ходив: замінити колінний суглоб та вирівняти вкорочену ногу вдалося під час однієї операції

Тяжку травму ноги Юрій отримав близько 50-ти років тому під час гри в футбол. Через відкритий перелом двох кісток гомілки 17-річному юнаку, який збирався стати професійним футболістом, зробили кілька операцій в одній з провідних столичних клінік. На жаль, втручання були невдалими, що призвело до ускладнень. Поступово нога деформувалась, вкоротилась, а колінний суглоб зруйнувався — виник післятравматичний остеоартроз

«Наслідки відкритого перелому гомілки відчував майже 50 років»

— Попри травму, я пов’язав своє життя зі спортом — став тренером, — говорить Юрій Григорович. — І хоча гравцем на полі вже бути не міг, навантаження під час тренувань витримував значні. Але з часом робити це ставало все складніше.

— Травма давалася взнаки?

— Звісно. Щоправда, організм намагався пристосуватись. Я помітив, що ноги за формою поступово зробилися дугоподібними, схожими на букву «о», тобто кістки шукали положення, в якому ходити й бігати можна не відчуваючи сильного болю. Але через це, як пояснили мені лікарі, поступово руйнувалися обидва колінні суглоби, що призвело до артрозу. Ліва нога вкоротилась на три сантиметри.

— Вам запропонували операцію?

— Так. Коли років шість тому почалися сильні болі в колінах, я звертався до українських лікарів, їздив також в одну з клінік Німеччини. Всі жахалися знімків, на яких бачили результати операцій на гомілці, проведених мені в 17-річному віці. В кістковому мозолі були навіть фрагменти зламаних гвинтів. Спеціалісти казали, що спочатку треба розібратися з місцем старого перелому, вирівняти гомілку, а вже потім встановлювати штучні колінні суглоби. Я боявся, бо мав негативний досвід операцій, які ледве не зруйнували мені життя. І лише тоді, коли я потрапив на консультацію до ортопеда-травматолога Дмитра Ярового, зрозумів, що справді знайшов «свого» лікаря.

Про деталі операції краще розповість Дмитро Михайлович. Я ж знаю, що вона унікальна. Через день після заміни колінного суглоба я вже зміг ходити, спираючись на милиці та на оперовану ногу. А дружина й донька були просто вражені результатом: моя викривлена нога стала рівною! Тепер реабілітолог займається зі мною за індивідуальною програмою. Все спрямоване на відновлення правильної роботи м’язів, зв’язок. Я дуже задоволений тим, як працює зі мною вся команда лікарів.

«Комплексну реабілітацію треба починати одразу після операції»

Застаріла травма, з якою Юрій Григорович прожив більшу частину життя, вплинула майже на всі суглоби нижніх кінцівок.

- Так буває завжди, коли у людини порушується біомеханіка опорно-рухового апарату. Наскільки це можливо, її треба відновити, — говорить головний лікар медичного центру SV CENTER, кандидат медичних наук Дмитро Яровий .

"Завдання лікаря - покращити якість життя людини, - каже Дмитро Яровий. - І хоча історія цього пацієнта нас здивувала, ми знайшли рішення"

— Чи це можливо, враховуючи той факт, що травма у Юрія Григоровича, якому зараз 65 років, дуже задавнена?

— Завдання лікаря — покращити якість життя людини. І хоча історія цього пацієнта нас здивувала, ми знайшли рішення. Я завжди згадую фразу, яку повторював один з моїх вчителів: «Пацієнт ходить не на знімках». Тобто звертаємо увагу, перш за все, на скарги пацієнта. Адже більшість приходить до лікаря через нестерпний біль. Зокрема, у Юрія Григоровича це був біль в колінах.

— А як щодо кісток гомілки, які зрослися неправильно?

— Детально проаналізувавши ситуацію, ми дійшли висновку, що чіпати їх не варто, навіть незважаючи на те, що в мозолі залишились фрагменти зламаних гвинтів. Справжній ризик полягав у тому, що після травми та під час численних невдалих операцій у пацієнта виник остеомієліт — інфекційний процес в кістковій тканині. Це надзвичайно небезпечно, тому що інфекція, в деяких випадках, може дрімати багато років і пробудитися під час нового втручання. В наукових джерелах описані випадки рецидивування остеомієліта навіть через 40−50 років.

Ми також зрозуміли, що кістковий мозоль, навіть якщо на нього буде дуже велике навантаження, витримає і не дасть кісткам зламатись у місці, де раніше був перелом. Тобто кістки гомілки витримають зміну осі навантаження після заміни суглоба.

Але щоб прийняти остаточне рішення стосовно плану операції, ми провели додаткове обстеження пацієнта з допомогою новітніх методів діагностики.

— Про що йдеться?

— Дуже інформативною є панорамна цифрова рентгенографія ніг під навантаженням, тобто в положенні стоячи. На одному знімку ми бачимо все — від поперекового відділу до стоп, одномоментно проводиться обстеження обох нижніх кінцівок. Це дозволяє виміряти кути деформації, підготуватись до операції, спланувати її правильно ще до того, як зробимо розріз.

Під час підготовки до операції ми радились з анестезіологом, як зробити втручання безпечним для пацієнта, у якого були проблеми з серцево-судинною системою. Зрештою операція, що тривала понад дві години, пройшла добре. Ми встановили ендопротез з мінімальним пошкодженням суміжних тканин, зокрема, зв’язок. Вдалося зберегти бокові зв’язки колінного суглоба, що дозволило використати при операції менш складну конструкцію ендопротеза з більшим терміном служби. Також при усуненні викривлення ноги ми компенсували втрачені три сантиметри її довжини.

Порівнявши знімки травмованої ноги, зроблені до і після операції, можна одразу побачити, що дугоподібна кінцівка стала практично рівною



— Результат одразу був помітний?

— Так. І візуально, і на рентгенівських знімках, зроблених до і після операції. Головне ж те, що Юрій Григорович через день після ендопротезування вже робив перші кроки, а через три дні був виписаний з клініки.

— Але під вашим наглядом залишається й зараз?

— Так. З першого дня після втручання з такими пацієнтами починають працювати наші реабілітологи. Без їхньої допомоги неможливо досягти відмінного результату. Використовуємо апаратне лікування (високоінтенсивні магнітотерапію й лазеротерапію), міостимуляцію, комплекси вправ, масаж, робимо інші процедури. Добре зарекомендував себе апарат для пресотерапії. Він виконує лімфодренаж, знімає набряки, покращує венозний відтік, тренує судинні стінки. Консультуємо всіх, кому потрібна допомога ортопедів-травматологів, якісна реабілітація та фізіотерапія. Можна звернутись до нашого медичного центру за телефоном 067 783 63 68, зайти на мій сайт.

Чому реабілітація під наглядом фахівця така важлива? Уявіть: багато років м’язи, сухожилки, зв’язки, які оточували хворий суглоб, працювали неправильно. Хірург може замінити суглоб на штучний. Але щоб відновити роботу оточуючих його структур, треба докласти чимало зусиль. Причому, не надто мало (якщо пацієнт жаліє себе, не буде результату) й не надто багато, щоб не зашкодити процесу відновлення. М’язи й зв’язки повинні прийняти нові умови роботи. Без цього є ризик, що через кілька місяців після заміни суглоба людина звернеться зі скаргами на те, що її сподівання не справдились: коліно болить, як і боліло, ходити важко. А причина в більшості випадків (!) криється у відсутності грамотної реабілітації. На щастя, Юрій Григорович до такої категорії пацієнтів не належить.

— Чи потребує він заміни колінного суглоба правої ноги?

— Чи потребує він заміни колінного суглоба правої ноги?

— Так. Ми пропонуємо йому зробити це приблизно через пів року — рік. Права нога також постраждала, тому що фактично брала на себе подвійне навантаження. Але зараз реабілітологи працюють і з нею.

— Коли пацієнт зміг відмовитись від милиць?

— Приблизно через два тижні після операції. Вже минув місяць, то ж можна говорити, що операція дала перші хороші результати.

47

Читайте нас у Facebook та Instagram