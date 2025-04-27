США виступили проти однієї з ключових вимог кремля щодо України: про що йде мова

Багато дій Дональда Трампа розглядаються як такі, що прямо чи опосередковано приносять користь росії. Коли президент США зустрівся з колегою Володимиром Зеленським у кулуарах під час похорону Папи Франциска, його бачення щодо мирної угоди виглядало помітно однобоким, дозволяючи рф зберегти регіони, які вона захопила силою, порушуючи міжнародне право і водночас забороняючи Україні будь-коли вступати до НАТО, пише The New York Times.

ВІДЕО ДНЯ

Але це не все, що путін отримав від повернення пана Трампа до влади. Навмисно чи ні, багато дій президента на інших фронтах також відповідають інтересам москви, включаючи розриви, які він розпочав з традиційними союзниками Америки, та зміни, які він вніс до самого уряду США.

«Трамп зіграв на руку путіну, — сказав Іво Даалдер, виконавчий директор Чиказької ради з міжнародних справ та колишній посол у НАТО за президента Барака Обами. — Важко уявити, як би Трамп діяв інакше, якби він був російським активом, ніж те, як він діяв у перші 100 днів свого другого терміну».

Дональд Трамп давно відкидає критику щодо його поблажливості до росії, навіть коли він висловлював захоплення паном путіним. Після зустрічі з Зеленським у Ватикані Трамп розкритикував припущення про те, що він надає перевагу росії.

РЕКЛАМА

«Я просто намагаюся навести лад у тому безладі, який залишили мені Обама та Байден, і який це безлад», — написав він у соціальних мережах під час повернення з Риму.

Але він визнав, що, путін насправді грає з ним, дорікаючи російському лідеру за напади на Україну останніми днями.

«Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто підманює мене, і з ним треба поводитися інакше, через „банківську систему“ ​​чи „вторинні санкції“? — написав Дональд Трамп. — Занадто багато людей гине!!!»

РЕКЛАМА

Залишається незрозумілим, яких поступок вимагає президент США від путіна в той час, коли він тисне на Україну, щоб вона прийняла положення, які вважає неприйнятними. Раніше на запитання, від чого москва повинна буде відмовитися в рамках мирної угоди, Трамп відповів лише, що росія не зможе захопити всю Україну. Це те, чого вона насправді не змогла зробити військовим шляхом протягом трьох років після повномасштабного вторгнення.

«Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни — досить велика поступка», — сказав він.

Семюел Чарап, аналітик RAND Corporation, сказав, що багато дій, вжитих Трампом, не обов'язково були спрямовані на те, щоб догодити москві. Водночас запропонований Трампом мирний план для України, хоча й схиляється на користь кремля, насправді не враховує дуже важливих для рф пунктів, як-от заборона присутності іноземних військових сил в Україні.

«Він не торкається низки питань, які у рф визначили як свої пріоритети в переговорах щодо війни в Україні», — сказав він

РЕКЛАМА

Ідея про те, що росія зможе зберегти захоплену нею територію в рамках збалансованої мирної угоди, широко визнається неминучою. Але Трамп йде далі, пропонуючи офіційне визнання США контролю росії над Кримом.

Такий крок, на думку аналітика, змінив би політику першої адміністрації Трампа. У 2022 році Марк Рубіо, тодішній сенатор-республіканець від Флориди, став співавтором законопроєкту, який забороняє США визнавати суверенітет росії над будь-якою захопленою українською територією.

«Сполучені Штати не можуть визнати претензії путіна, інакше ми ризикуємо створити небезпечний прецедент для наслідування іншими авторитарними режимами, такими як Комуністична партія Китаю», — сказав тоді Рубіо.

Додамо, що наразі США вимагатимуть від росії визнати право України на розвиток власної сучасної армії. Посланник США Стів Віткофф вирушив до росії, щоб обговорити це питання з путіним.

205

Читайте нас у Facebook