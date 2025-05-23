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Книга рецептів

Дуже смачний салат: такого ви ще не куштували

22:00 23 травня 2025
Салат з броколі та риби. Фото кулінарки Елли Іванової

У кожної людини напевно є улюблений салат. Але відкривати нові смаки — заняття цікаве та захоплююче. Якщо ви поділяєте цю точку зору, варто взяти на замітку рецепт смачного салату з броколі, яким кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ». Вона любить експериментувати на кухні з продуктами та відкривати для себе нові смаки.

Цей салат смачний і ситний, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і в цьому переконаєтеся. Подавайте страву красиво, як у ресторані. Це виглядатиме апетитно. Привчайте до естетики дітей — це дуже важливо. Та й вміння готувати їм знадобиться — і це безсумнівно. Коли вони виростуть, згадуватимуть ваші уроки кулінарної майстерності з вдячністю.

Салат з броколі та риби

  • 200 г маринованої червоної рибки
  • 100 г болгарського перцю
  • Шніт-цибуля
  • 200 г броколі
  • Перець
  • 1 чайна ложка майонезу
  • Сіль
  • 1 чайна ложка олії

Відварити броколі, порізати, додати шніт-цибулю, болгарський перець, мариновану червону рибу, сіль, перець, олію та майонез — і все перемішати.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт фантастично смачного салату зі спаржею.

Фото з альбому Елли Іванової

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