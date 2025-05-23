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Дуже смачний салат: такого ви ще не куштували
У кожної людини напевно є улюблений салат. Але відкривати нові смаки — заняття цікаве та захоплююче. Якщо ви поділяєте цю точку зору, варто взяти на замітку рецепт смачного салату з броколі, яким кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ». Вона любить експериментувати на кухні з продуктами та відкривати для себе нові смаки.
— Цей салат смачний і ситний, — каже Елла Іванова. — Приготуйте — і в цьому переконаєтеся. Подавайте страву красиво, як у ресторані. Це виглядатиме апетитно. Привчайте до естетики дітей — це дуже важливо. Та й вміння готувати їм знадобиться — і це безсумнівно. Коли вони виростуть, згадуватимуть ваші уроки кулінарної майстерності з вдячністю.
Салат з броколі та риби
- 200 г маринованої червоної рибки
- 100 г болгарського перцю
- Шніт-цибуля
- 200 г броколі
- Перець
- 1 чайна ложка майонезу
- Сіль
- 1 чайна ложка олії
Відварити броколі, порізати, додати шніт-цибулю, болгарський перець, мариновану червону рибу, сіль, перець, олію та майонез — і все перемішати.
Смачного!
Нагадаємо рецепт фантастично смачного салату зі спаржею.
Фото з альбому Елли Іванової123
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