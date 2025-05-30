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Заварні млинці на кефірі: подаруйте королівський сніданок тим, кого любите

22:00 30 травня 2025
Заварні млинці на кефірі

Влаштуйте для рідних та близьких королівський сніданок у вихідний день. Для цього вам не потрібні дорогі продукти. Бо навіть королі не відмовляться від запашних млинців, поданих з сезонними ягодами.

Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з читачами «ФАКТІВ» рецептом смачної страви.

- Ці млинці в міру солодкі та тоненькі, — каже Марина Гармаш. — Смакують такі млинці практично з будь- якою добавкою. Це можуть бути мед, згущене молоко, джем, сметана.

Заварні млинці

  • 900 мл кефіру
  • 5 яєць
  • 6 ст. л. цукру
  • 1 ч. л. без гірки солі
  • 100 мл олії
  • 500 мл окропу
  • 1 ч. л. без гірки соди
  • 500 г борошна

Збийте яйця з цукром та сіллю. Додайте кефір, поступово введіть борошно. Збийте до однорідності. В окріп введіть соду та перемішайте. Не припиняючи збивання, додайте гарячу рідину в тісто. Потім додайте олію, ретельно збийте. Залиште хвилин на 15. Смажте млинці на сковороді з двох сторін до готовності. Для першого млинця сковороду змащую олією.

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Подавайте з сезонними ягодами.

Смачних та приємних моментів!

Нагадаємо рецепт зелених млинців з начинкою з домашнього сиру.

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Фото з альбому Марини Гармаш

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