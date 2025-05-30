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Заварні млинці на кефірі: подаруйте королівський сніданок тим, кого любите
Влаштуйте для рідних та близьких королівський сніданок у вихідний день. Для цього вам не потрібні дорогі продукти. Бо навіть королі не відмовляться від запашних млинців, поданих з сезонними ягодами.
Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з читачами «ФАКТІВ» рецептом смачної страви.
- Ці млинці в міру солодкі та тоненькі, — каже Марина Гармаш. — Смакують такі млинці практично з будь- якою добавкою. Це можуть бути мед, згущене молоко, джем, сметана.
Заварні млинці
- 900 мл кефіру
- 5 яєць
- 6 ст. л. цукру
- 1 ч. л. без гірки солі
- 100 мл олії
- 500 мл окропу
- 1 ч. л. без гірки соди
- 500 г борошна
Збийте яйця з цукром та сіллю. Додайте кефір, поступово введіть борошно. Збийте до однорідності. В окріп введіть соду та перемішайте. Не припиняючи збивання, додайте гарячу рідину в тісто. Потім додайте олію, ретельно збийте. Залиште хвилин на 15. Смажте млинці на сковороді з двох сторін до готовності. Для першого млинця сковороду змащую олією.
Подавайте з сезонними ягодами.
Смачних та приємних моментів!
Нагадаємо рецепт зелених млинців з начинкою з домашнього сиру.
Фото з альбому Марини Гармаш18
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