Заварні млинці на кефірі: подаруйте королівський сніданок тим, кого любите

Влаштуйте для рідних та близьких королівський сніданок у вихідний день. Для цього вам не потрібні дорогі продукти. Бо навіть королі не відмовляться від запашних млинців, поданих з сезонними ягодами.

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Кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш поділилась з читачами «ФАКТІВ» рецептом смачної страви.

- Ці млинці в міру солодкі та тоненькі, — каже Марина Гармаш. — Смакують такі млинці практично з будь- якою добавкою. Це можуть бути мед, згущене молоко, джем, сметана.

Заварні млинці 900 мл кефіру

5 яєць

6 ст. л. цукру

1 ч. л. без гірки солі

100 мл олії

500 мл окропу

1 ч. л. без гірки соди

500 г борошна

Збийте яйця з цукром та сіллю. Додайте кефір, поступово введіть борошно. Збийте до однорідності. В окріп введіть соду та перемішайте. Не припиняючи збивання, додайте гарячу рідину в тісто. Потім додайте олію, ретельно збийте. Залиште хвилин на 15. Смажте млинці на сковороді з двох сторін до готовності. Для першого млинця сковороду змащую олією.

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Подавайте з сезонними ягодами.

Смачних та приємних моментів!

Нагадаємо рецепт зелених млинців з начинкою з домашнього сиру.

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Фото з альбому Марини Гармаш

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