Найкращі овочі та фрукти від гіпертонії: обов’язково включіть їх до свого меню

Гіпертонію називають «тихим вбивцею серця». Занадто високий тиск пошкоджує кровоносні судини, сприяє атеросклерозу та загрожує інфарктом або інсультом. Він також може пошкодити нирки та зір. Ось чому так важливо не тільки регулярно вимірювати артеріальний тиск та проходити обстеження у лікаря, але й змінити свій раціон та спосіб життя. Виявляється, що деякі фрукти та овочі надзвичайно ефективні в профілактиці та боротьбі з гіпертонією, пише Оnet.

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Натрій і калій — два ключові мінерали, які, якщо вони знаходяться в правильних пропорціях один до одного, забезпечують хороше функціонування кровоносної системи та нирок. Калій підтримує нирки у виведенні надлишку натрію та знімає напругу в кровоносних судинах. Завдяки цьому він сприяє кровотоку та знижує кров'яний тиск. Він також необхідний для правильної роботи серця.

Результати останніх досліджень були опубліковані в Американському журналі фізіології. Їхні автори виявили, що включення продуктів, багатих на калій, до раціону може бути навіть ефективнішим для зниження артеріального тиску, ніж обмеження солі. Вчені з Університету Ватерлоо в Канаді шукають оптимальну кількість калію та натрію в організмі з урахуванням віку та статі. Виявляється, що чоловіки більше ризикують захворіти на гіпертонію, і ця тенденція вирівнюється лише після 50 років у обох статей.

Дослідники наголошують, що причиною дедалі частішої гіпертонії в розвинених суспільствах є зміна раціону та способу життя. Вони наголошують, що кілька десятиліть тому люди їли більше овочів та фруктів, і набагато менше сильно оброблених продуктів з високим вмістом натрію. Повернення до більш натуральної їжі може бути ефективною профілактикою гіпертонії.

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Вчені з Університету Ватерлоо стверджують, що включення бананів, які є одним з найкращих джерел калію, до раціону може ефективно знизити артеріальний тиск. Через калорійність та високий глікемічний індекс цих фруктів варто вживати різноманітні продукти, що містять цей елемент. Найбільше калію також можна знайти в абрикосах та авокадо, ківі, смородині, ананасах та грейпфрутах. Серед овочів найкращими джерелами цього мінералу є картопля, помідори, корінь петрушки, шпинат, буряк та біла квасоля.

Раніше у «ФАКТАХ» лікар пояснив причини гіпотонії та дав поради, як з нею впоратися.

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