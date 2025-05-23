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Очень вкусный салат: такого вы еще не пробовали
У каждого человека наверняка есть любимый салат. Но открывать новые вкусы — занятие интересное и увлекательное. Если вы разделяете эту точку зрения, стоит взять на заметку рецепт вкусного салата с брокколи, которым кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ». Она любит экспериментировать на кухне с продуктами и открывать для себя новые вкусы.
- Этот салат вкусный и сытный, — говорит Элла Иванова. — Приготовьте — и в этом убедитесь. Подавайте блюдо красиво, как в ресторане. Это будет выглядеть аппетитно. Приучайте к эстетике детей — это очень важно. Да и умение готовить им пригодится — и это несомненно. Когда они вырастут, будут вспоминать ваши уроки кулинарного мастерства с благодарностью.
Салат из брокколи и рыбы
- 200 г маринованной красной рыбки
- 100 г болгарского перца
- Шнит -лук
- 200 г брокколи
- Перец
- 1 чайная ложка майонеза
- Соль
- 1 чайная ложка растительного масла
Отварить брокколи, порезать, добавить шнит-лук, болгарский перец, маринованную красную рыбу, соль, перец, растительное масло и майонез — и все перемешать.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт фантастически вкусного салата со спаржей.
Фото из альбома Эллы Ивановой234
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