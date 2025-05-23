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Книга рецептов

Очень вкусный салат: такого вы еще не пробовали

22:00 23 мая 2025
Салат из брокколи и рыбы. Фото кулинара Эллы Ивановой

У каждого человека наверняка есть любимый салат. Но открывать новые вкусы — занятие интересное и увлекательное. Если вы разделяете эту точку зрения, стоит взять на заметку рецепт вкусного салата с брокколи, которым кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ». Она любит экспериментировать на кухне с продуктами и открывать для себя новые вкусы.

- Этот салат вкусный и сытный, — говорит Элла Иванова. — Приготовьте — и в этом убедитесь. Подавайте блюдо красиво, как в ресторане. Это будет выглядеть аппетитно. Приучайте к эстетике детей — это очень важно. Да и умение готовить им пригодится — и это несомненно. Когда они вырастут, будут вспоминать ваши уроки кулинарного мастерства с благодарностью.

Салат из брокколи и рыбы

  • 200 г маринованной красной рыбки
  • 100 г болгарского перца
  • Шнит -лук
  • 200 г брокколи
  • Перец
  • 1 чайная ложка майонеза
  • Соль
  • 1 чайная ложка растительного масла

Отварить брокколи, порезать, добавить шнит-лук, болгарский перец, маринованную красную рыбу, соль, перец, растительное масло и майонез — и все перемешать.

И приятного аппетита!

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Напомним рецепт фантастически вкусного салата со спаржей.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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