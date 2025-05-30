Заварные блины на кефире: подарите королевский завтрак тем, кого любите

Устройте для родных и близких королевский завтрак в выходной день. Для этого вам не потребуются дорогие продукты. Ведь даже короли не откажутся от ароматных блинов, поданных с сезонными ягодами.

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Кулинар-гастроблогерша Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом вкусного блюда.

— Эти блины в меру сладкие и тоненькие, — говорит Марина Гармаш. — Едят такие блины практически с любой добавкой. Это может быть мед, сгущенное молоко, джем, сметана.

Заварные блины 900 мл кефира

5 яиц

6 ст. л. сахара

1 ч. л. без горки соли

100 мл растительного масла

500 мл кипятка

1 ч. л. без горки соды

500 г муки

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир, постепенно введите муку. Взбейте до однородности. В кипяток введите соду и перемешайте. Не прекращая взбивания, добавьте горячую жидкость в тесто. Затем добавьте растительное масло, тщательно взбейте. Оставьте на 15 минут. Жарьте блины на сковороде с двух сторон до готовности. Для первого блина сковороду смажьте маслом.

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Подавайте с сезонными ягодами.

Приятных и вкусных моментов!

Напомним рецепт зеленых блинов с начинкой из домашнего творога.

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Фото из альбома Марины Гармаш

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