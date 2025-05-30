41.15 / 41.71 46.76 / 47.47
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Заварные блины на кефире: подарите королевский завтрак тем, кого любите

22:00 30 мая 2025
Заварные блины на кефире

Устройте для родных и близких королевский завтрак в выходной день. Для этого вам не потребуются дорогие продукты. Ведь даже короли не откажутся от ароматных блинов, поданных с сезонными ягодами.

Кулинар-гастроблогерша Марина Гармаш поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом вкусного блюда.

— Эти блины в меру сладкие и тоненькие,  — говорит Марина Гармаш. — Едят такие блины практически с любой добавкой. Это может быть мед, сгущенное молоко, джем, сметана.

Заварные блины

  • 900 мл кефира
  • 5 яиц
  • 6 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. без горки соли
  • 100 мл растительного масла
  • 500 мл кипятка
  • 1 ч. л. без горки соды
  • 500 г муки

Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир, постепенно введите муку. Взбейте до однородности. В кипяток введите соду и перемешайте. Не прекращая взбивания, добавьте горячую жидкость в тесто. Затем добавьте растительное масло, тщательно взбейте. Оставьте на 15 минут. Жарьте блины на сковороде с двух сторон до готовности. Для первого блина сковороду смажьте маслом.

РЕКЛАМА

Подавайте с сезонными ягодами.

Приятных и вкусных моментов!

Напомним рецепт зеленых блинов с начинкой из домашнего творога.

РЕКЛАМА

Фото из альбома Марины Гармаш

142

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герань

Разбросайте вокруг герани и будете наслаждаться обильным цветением

Как отмыть чугунную ванну, фото из открытых источников

Сделайте так, и чугунная ванна будет как новая: никакой грязи, ржавчины или налета

Томаты

Только одна таблетка — и томаты не болеют: аптечный секрет для бешеного урожая

Помидоры растут крепкими и сочными после подкормки, фото из открытых источников

Соседи точно будут завидовать: чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были рекордного веса

Следующий материал
Новости партнеров