«Все оказалось гораздо проще, чем я представляла»: лицеистка из Миргорода о том, как ей удалось набрать максимальные 800 баллов во время НМТ

Нынешняя выпускница Миргородского лицея им. Т. Г. Шевченко Полтавской области Дарья Нечепаева, одна из трех в Украине, которая за все четыре предмета Национального мультидисциплинарного теста (НМТ) получила наивысшие баллы. В сумме — максимальные 800. До сих пор никто из миргородских выпускников не имел такого высокого результата НМТ. Это лучший результат в истории тестирования Полтавской, Харьковской и Сумской областей.

Сложнее всего было «переключать» мозги на четыре разноплановых предмета

— Я надеялась, что получу хорошие результаты, мечтала об этом, но чтобы уж так все хорошо получилось… Это было приятной неожиданностью и в какой-то мере везением, — сдержанно улыбается девушка.

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В целом Дарья слишком серьезна для своего возраста. Она мечтает заниматься наукой и, конечно же, надеется, что когда-нибудь сделает какое-то интересное открытие. Свою жизнь хочет связать с биотехнологией или биохимией, которые объединяют в себе разные науки: физику, химию, биологию, информатику, математику. «С одной стороны это сложно, а с другой мне интересно изучать мир с разных сторон в такой интегрированной форме», — объясняет Дарья.

У нее еще есть немного времени на то, чтобы выбрать между этими двумя специальностями. Так же, как и вуз: между Киевской политехникой и Киевским национальным университетом им. Т.Г. Шевченко.

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— Ректоры учебных заведений еще не звонили, не приглашали лично получать высшее образование именно у них? — первым делом спрашиваю девушку.

— Лично ректоры не звонили, но со мной связывался какой-то преподаватель из Харькова. Однако учиться в Харьков я не поеду, учитывая постоянные обстрелы города.

— Все-таки Киев? Не заграницу?

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— В другой стране я себя не вижу… Хочу стать одной из тех, кто поднимает научный престиж нашего государства в мире. Это очень важно — развивать интеллектуальный потенциал Украины.

Результаты Дарьи Нечепаевой - за все четыре предмета НМТ наивысшие баллы

— А сложно ли было дать правильные ответы на все вопросы тестовых заданий?

— Сложность, как по мне, заключалась лишь в том, что в течение четырех часов нужно было «переключать» мозги на четыре разноплановых предмета. Но чтобы тесты были очень сложными, я бы не сказала. Все оказалось намного проще, чем я себе представляла. Может, потому что все 11 лет я добросовестно училась и серьезно готовилась к экзаменам. Первые пробные тесты начала проходить еще в 10-м классе.

Дарья, как и все, сдавала три обязательных предмета: украинский язык, историю Украины и математику. Четвертым выбрала биологию.

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Но, знаете, за что волновалась больше всего? Чтобы не произошло сбоя в специальной компьютерной программе, на которой проходило тестирование, и чтобы все ответы были засчитаны. Кстати, никто из выпускников не имел доступа к интернету, поэтому куда-то подсмотреть, что-то спросить у Гугла было невозможно.

— В целом большинство вопросов по предметам были обычными тестами: из четырех приведенных ответов предлагалось выбрать один правильный, или три из семи, также были задания на установление соответствия, — делится впечатлениями от экзаменов Дарья. — Некоторые вопросы были, правда, несколько сложнее, над которыми пришлось думать. Но большинство — довольно традиционные для НМТ.

Признается, меньше всего волновалась за математику, ведь училась в классе с углубленным изучением этого предмета. А вот биология добавляла переживаний, поскольку первые сессии этого года были довольно сложными. К экзамену по этому предмету девушка готовилась особенно тщательно, ведь это ее будущий профиль.

Даша — выпускница. Девушка хочет связать свою жизнь с биотехнологией или биохимией

Да и по украинскому языку пробные тесты были сложными. Хотя к преодолению сложностей девушка здесь также была готова. Не зря же трижды побеждала на школьных всеукраинских олимпиадах по украинскому языку.

Вот что было для Даринки самым сложным, так это тестирование по истории Украины, где требовалась особая внимательность, чтобы не завалиться на каких-то деталях и тонких моментах. К тому же, нужно много информации держать в голове.

— Зря волновалась! — говорит Даруся. — Все прошло без «сюрпризов». Сюрпризом оказались мои 200 баллов по каждому предмету. Если честно, ожидала 190+.

Хотя, судя по ответу Дарьи о методике ее подготовки к НМТ, в ее успехе нет ничего удивительного. Ведь она проходила много тестов ВНО именно в формате НМТ, в том числе авторских, участвовала в вебинарах, смотрела видео на ютуб-каналах.

— Это очень полезно — понимать формат экзамена, оценить свои знания, найти слабые места, которые еще нужно доработать. Нужно пройти тысячи тестов, много работать, чтобы набить руку. Так просто «наклацать» на 200 баллов невозможно, — подчеркивает выпускница.

Кстати, с репетиторами Дарья Нечепаева не занималась, и значительную часть времени училась дистанционно из-за ковида и полномасштабного вторжения. Так что если есть стремление к освоению знаний, то этому ничто не помешает. В целом, по словам девушки, более 90 процентов ее успеха — это как раз кропотливая самостоятельная работа. Остальное — поддержка родителей и учителей. И какая-то — совсем незначительная — доля везения.

Поэтому всем, кто хочет получить высокие баллы, Даруся советует начинать готовиться к экзаменам как можно раньше, не откладывать все на последний день. А еще настроить себя позитивно и не волноваться.

И «физик», и «лирик»

У читателей может сложиться впечатление, что Дарья — типичная «ботаник», которая днем и ночью сидит над книжками. На самом деле она очень разносторонняя девочка, просто получает удовольствие от познания мира через образование. Между прочим, один из секретов ее успеха в учебе в том, что она практически не сидит в телефоне и в компьютере. «Я всегда планирую каждый свой день и стараюсь не заниматься посторонними делами, которые не приносят пользы. А если и провожу время в соцсетях, то смотрю образовательные каналы, которые обогащают знаниями», — так она это объясняет.

Готовясь к экзаменам, Даринка находила время на отдых, чтобы восстановить силы, потому что из собственного опыта знает: если мозг очень устает, то он не усваивает информацию.

Даша с мамой

Странно, но девушка и не «лирик», и не «физик». Хотя ее родители имеют отношение к точным сферам деятельности: папа — бывший преподаватель технических наук (сейчас на пенсии), а мама — экономист.

— Меня все предметы по-настоящему вдохновляют, и мне интересно учиться, — говорит Дарья. — Так было еще с первого класса. Все науки для меня одинаково важны. Точные и естественные — это инструмент к познанию окружающего мира. История помогает понять прошлое. Язык — душа народа… Все эти предметы имеют много взаимосвязей, поэтому мне не сложно было их учить. К тому же, я никогда не ограничиваюсь штудированием тем, изложенных в учебниках. Чтобы иметь максимально полное представление о том или ином явлении, прорабатываю много разных источников.

Стимулом к раскрытию интеллектуального потенциала девушки стал ее первый серьезный успех в пятом классе. Тогда она участвовала в Международном конкурсе знатоков украинского языка имени Петра Яцика и заняла второе место на областном этапе. Для нее это было неожиданно. И это стало для нее стимулом к раскрытию талантов в разных науках.

Кстати, семья Нечепаевых еще в 2014 году покинула Донецк, как только туда зашел «русский мир». Поэтому в первый класс Даринка пошла уже в Миргороде. До этого ее окружение было преимущественно русскоязычным, хотя украинский не был для нее совсем незнакомым. Сейчас это ее родной язык и любимый предмет.

В целом у Дарьи было много побед на областных и всеукраинских школьных олимпиадах по разным предметам: украинскому языку, географии, математике, химии, биологии, истории и другим. А в прошлом году она представляла Украину на Международной олимпиаде по географии, проходившей в Дублине (Ирландия). Задания требовали практических навыков и креативного мышления, досконального знания английского языка. Но и с исследованием городского пространства, и с мультимедийным тестом Даринка успешно справилась, завоевав бронзовую медаль.

Лучший отдых для девушки — прогулки по городу-курорту, который она считает самым очаровательным на планете, а также чтение, рисование, танцы и занятия литературным творчеством. Все это вдохновляет ее.

Что касается литературного творчества, то началось все с рассказа на экологическую тематику, который она написала еще в средней школе. Всем понравилось, и девочка продолжила писать. Сейчас в ее литературном багаже немало детской прозы, рассказов о защите природы, литературных фэнтези, стихов. В прошлом году Дарья заняла второе место в областном конкурсе литературной сказки.

В последнее время много пишет о войне. Так, в одном из рассказов повествует об ангеле, который своими крыльями защищает детей от ракет и «шахедов». А один из последних стихов посвящен будущему Украины, в которой нет оккупантов.

Дарья совсем не «ботаник», она очень разносторонняя девочка и получает удовольствие от познания мира

Куда деваются таланты?

«2025-й год рекордный для Полтавской области по количеству 200-балльных оценок, — отметил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко на брифинге, посвященном итогам проведения НМТ, который состоялся на днях в медиацентре Полтавской ОВА. — 62 выпускника учебных заведений получили максимальную оценку по разным предметам. По три 200-балльных получили два выпускника полтавских лицеев — из № 32 «Европейский» и № 1 имени Ивана Котляревского. Еще по две наивысшие оценки имеют выпускники лицеев № 17 «Интеллект» и № 13 «Успех», школы № 28, а также Гадячского лицея № 3 имени Ивана Выговского.

Лучший результат в истории тестирования Полтавской, Харьковской и Сумской областей показала ученица Миргородского лицея имени Тараса Шевченко Дарья Нечепаева. Она получила по 200 баллов сразу по четырем предметам.

Директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко

В целом это хороший индикатор успешной подготовки выпускников к экзаменам. Ведь 194−197 баллов означает, что ученик неправильно ответил всего на один вопрос. Это можно списать на случайность, а в целом указывает на системность знаний.

Баллы выше 175 — это также высокий результат, и он является конкурентоспособным при формировании конкурсного балла практически во всех университетах Украины. И даже 150 баллов — нормальный результат НМТ.

И я задаюсь таким вопросом: что будет дальше с этими уникальными детьми, которые показали достойный уровень знаний во время тестирования? Ожидаемо, они поедут учиться в Киев. Да, Киев, это тоже Украина. А почему никто не пытается задержать их в полтавских университетах? Ведь эти дети выросли на Полтавщине, здесь учились, воспитывались. И те знания, которые они показали, говорят о качестве учебного процесса в школах. И они могли бы получать такое же качественное высшее образование в Полтаве. Но почему-то уверен, что ни один ректор из семи полтавских вузов не обратился к тем, кто получил 200 баллов хотя бы по одному предмету и не пригласил их к себе на учебу. Почему же мы так легко разбрасываемся талантами?

Убежден, что даже способ приглашения много чего значит. Ректор должен был бы не просто позвонить абитуриенту, а лично поехать к его родителям, провести с ними серьезный разговор. Главное — гарантировать их талантливому ребенку определенные преференции: отдельную комнату в общежитии, повышенную стипендию. То есть обеспечить ему индивидуальную траекторию успеха! Если бы все педагоги и чиновники на Полтавщине напряглись, поработали в этом направлении, и эти талантливые дети остались в наших университетах, это был бы замкнутый цикл нашей работы.

Скажем, если бы я был мэром Полтавы, то нашел бы возможность купить для Дарьи квартиру. Сказал бы: «Учись, где хочешь, но Полтава — это твоя земля, которая тебя вырастила, твой оберег. Если будет возможность, ты сюда всегда можешь приехать, чтобы жить здесь и работать».

По-другому мы этих детей не удержим. Если хотим иметь их на орбите нашей жизни и развития, к ним нужно относиться соответствующим образом. Ведь именно они — будущее науки, экономики Украины. Они — будущее нашего общества".

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под Полтавой для сельских лицеистов оборудовали необычное защитное укрытие.

Фото автора и предоставленные Дарьей Нечепаевой

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