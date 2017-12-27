Украина начала тестировать на границе с РФ систему биометрического контроля иностранцев

С сегодняшнего дня, как и анонсировалось ранее, на украинско-российской границе начинают в тестовом режиме работать мобильные пункты биометрического контроля иностранцев. Полноценно система заработает с 1 января 2018 года.

Устройства появятся и на административной границе с оккупированным Крымом, но крымчан-граждан Украины биометрические проверки не коснутся. Об этом в комментарии Крым. Реалии рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, которые с контролируемой части Украины при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому тут также будут устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля. На первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных осуществляться не будет», — отметил он.

Напомним, собранные биометрические данные (отпечатки пальцев) иностранцев и лиц без гражданства будут вноситься в Национальную систему верификации и идентификации. Предъявленные на границе документы будут сверяться с международными базами данных, включая базы Интерпола. С 1 января система должна полноценно заработать в столичных международных аэропортах, а также в пунктах пропуска на украинско-российской границе.