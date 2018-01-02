На Закарпатье расцвели подснежники (фото)

Не по-январски теплая погода способствовала цветению подснежников на Закарпатье. Фото распустившихся цветов опубликовал профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Ужгороде ожидается погода без морозов, днем до +6. Если оттепель затянется, это может способствовать появлению и других первоцветов.

Теплая погода в декабре принесла новогоднее чудо и в Винницкую область. Здесь за несколько дней до нового года местные жители также собирали подснежники в лесах. Несмотря на то, что цветы занесены в Красную книгу, букеты активно продавались возле крупных автотрасс.

Напомним, декабрь 2017 года признан одним из самых теплых за 136 лет наблюдения.

Фото Федір Шандор/Facebook