На Закарпатье расцвели подснежники (фото)
Не по-январски теплая погода способствовала цветению подснежников на Закарпатье. Фото распустившихся цветов опубликовал профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор.
В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, в Ужгороде ожидается погода без морозов, днем до +6. Если оттепель затянется, это может способствовать появлению и других первоцветов.
Теплая погода в декабре принесла новогоднее чудо и в Винницкую область. Здесь за несколько дней до нового года местные жители также собирали подснежники в лесах. Несмотря на то, что цветы занесены в Красную книгу, букеты активно продавались возле крупных автотрасс.
Напомним, декабрь 2017 года признан одним из самых теплых за 136 лет наблюдения.
Фото Федір Шандор/Facebook
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”