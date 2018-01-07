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В Одессе на Рождество неожиданно зацвела сакура (видео)

В Одессе на Рождество неожиданно зацвела сакура (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

07.01.2018 20:24 318

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На Рождество, 7 января, в Одессе неожиданно зацвела сакура.

Об этом сообщает блогер Арт-Декор Виктория на канале в YouTube.

Видеоблогер отмечает, что для дерева цветение зимой — это, конечно, не очень хорошо, но когда цветет японская вишня возникают только весенние позитивные эмоции.

Напомним, ранее на Донетчине высадили аллею сакур.

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