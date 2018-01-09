Итоги года: потребительские цены в Украине возросли на 13,7%

Потребительские цены в Украине в 2017 году возросли на 13,7% (в 2016 году — 12,4%). Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

В т.ч. в декабре потребительская инфляция составила 1% (в ноябре — 0,9%, в октябре -1,2%). Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,5%, больше всего (на 7,1% и 6,8%) подорожали овощи и яйца. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%. Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива оценен в 0,3% (он произошел в основном за счет повышения стоимости содержания и ремонта жилья на 1,1%, тарифов на отопление на 0,9%).

Одновременно зафиксировано снижение тарифов на водоснабжение и канализацию на 1,2%, а также на централизованную поставку горячей воды — на 0,1%.

Среднегодовая инфляция в 2017 году (январь-декабрь к январю-декабрю 2016 года) выросла до 14,4% (в 2016 году составила 13,9%).

Предусмотренный госбюджетом-2018 прогноз инфляции составляет 9% (в первоначальном варианте — 7%). Также в КМ ожидают, что в 2018 году рост валового внутреннего продукта в Украине может превысить запланированные в бюджете показатели.