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Министерство обороны Украины

Минобороны озвучило цифру небоевых потерь армии в зоне АТО в 2017 году

Инф. «ФАКТОВ»

10.01.2018 21:17 143

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Общие небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в 2017 году составили 98 военнослужащих. Об этом в Министерстве обороны сообщили в ответ на информационный запрос 112.ua.

Также сообщается, что травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

Данные об общей численности военнослужащих, несущих службу в зоне боевых действий журналистам предоставлены не были со отсылкой на статус такой информации.

Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что боевые потери в рядах украинских военнослужащих с начала проведения АТО (апрель 2014 года) на 28 октября 2017 года составили 2333 военных. Еще 8377 бойцов получили травмы или ранения. В т.ч. в 2016 году в результате боевых действий погибли 212 военных, ранены — 1277. При этом небоевых потерь на 65% было меньше, чем боевых.

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