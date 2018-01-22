ЧП в Бердянске: ранены трое полицейских (обновлено, видео)

Как сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, в понедельник, 22 января, в Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по «криминогенному элементу».

«Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизнь. К сожалению, вынужден констатировать, что часто ценой здоровья и жизни работников полиции обеспечиваем безопасность наших граждан в государстве», — заявил Сергей Князев.

Как сообщает pro.berdyansk.biz, по предварительной информации, злоумышленник подорвал себя во время задержания полицией и погиб на месте. Корреспонденту издания удалось узнать, что ранения получили двое сотрудников полиции. Один был доставлен на «скорой» в реанимационное отделение КУ «Бердянское ТМО». У него травмы средней степени тяжести, осколочное ранение брюшной полости. У второго полицейского менее серьезные осколочные ранения. Его в приемный покой городской больницы самостоятельно доставили сотрудники полиции.

«Состояние пострадавших тяжелое, — уточнил „ФАКТАМ“ главный врач Бердянского территориального медицинского объединения Дмитрий Егоров. — За жизнь двоих из них борются наши врачи, сейчас идут две операции».

Тем временем стали известны подробности ЧП. Сообщается, что сотрудники полиции обнаружили подозрительный автомобиль. Когда правоохранители приблизились к машине, гражданин (им оказался ранее судимый житель Бердянска 1987 года рождения) попытался убежать. После того, как сотрудники полиции приблизились к нему, он достал гранату. По предварительным данным, это была Ф-1. «Подрывник» погиб, а полицейские получили ранения. Одному сотруднику уже оказана медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает. Два других сотрудника — два старших лейтенанта полиции. Один уже прооперирован, ему делают компьютерную томографию, по результатам которой будет приниматься решение о дальнейших действиях. Еще один сотрудник в настоящий момент находится на операции, — уточнил в эфире канала 112.ua начальник запорожского главка Нацполиции Олег Золотоноша. Правоохранителям известно, что злоумышленник причастен к ряду совершаемых краж на территории города Бердянска.

Как сообщали fakty.ua, после перестрелки в Одессе в реанимации скончался полицейский.