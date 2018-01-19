Перестрелка в Одессе: в реанимации скончался полицейский (обновлено, фото)

В Одесском региональном главке Нацполиции официально подтвердили личность «стрелка». Это — 67-летний пророссийский активист Валентин Дорошенко. Об этом сообщил начальник главка Дмитрий Головин.

«В ходе проверки адреса Дорошенко было обнаружено огнестрельное оружие, глушители и мини-цех по производству оружия. А еще сумка Дорошенко с четырьмя осколочными гранатами», — заявил Дмитрий Головин.

По его словам, злоумышленник стрелял из пистолета-автомата калибром 10 мм. Второй погибший — знакомый Дорошенко, 1982 года рождения, с которым у «стрелка» произошел конфликт.

После убийства злоумышленник беспрепятственно открыл огонь по правоохранителям (последние прибыли на место ЧП почему-то без бронежилетов). Более того, ранив полицейских, он абсолютно спокойно подошел к ним, лежавшим на земле и истекавшим кровью, взял их табельное оружие и уже из него фактически «добивал» правоохранителей.

Только вмешательство случайно проезжавшего неподалеку автомобилиста позволило спугнуть стрелявшего. При этом свидетель тоже был ранен.

Как уточнил Дмитрий Головин, сейчас создана усиленная следственно-оперативная группа. Помимо уголовного производства по ст. 368, начато также производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Позже советник начальника главка Нацполиции Руслан Форостяк сообщил, что в больнице скончался один из трех раненных полицейских.

«Пуля, выпущенная из оружия преступника, оборвала жизнь 27-летнего участкового, офицера Приморского отдела полиции старшего лейтенанта Сергея Пригарина, — сообщили в региональном полицейском главке. — Огнестрельное ранение — простреленное легкое — оказалось смертельным. В органах внутренних дел он служил с 2012 года. У него остались жена и двухлетняя дочь».

Ранее сообщалось, что один из полицейских находился в очень тяжелом состоянии.