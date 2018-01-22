Пионтковский объяснил, почему Украина выстоит в борьбе с РФ

Российский политолог, публицист Андрей Пионтковский считает, что Украина выстоит в войне с Россией. Такое мнение он высказал в эфире авторской программы Дмитрия Гордона на телеканале «112 Украина».

Отвечая на вопрос ведущего, выстоит ли Украина, если Путин до последнего вздоха не собирается оставлять нашу страну в покое, Андрей Пионтковский процитировал слова бывшего омоновца, а ныне российского писателя и одного из идеологов «русского мира»

Захара Прилепина, примкнувшего к рядам террористов «ДНР».

«Я хочу, чтобы на этот вопрос ответил человек, ненавидящий Украину всеми фибрами души и жаждущий уничтожения украинского государства. Это так называемый российский писатель Захар Прилепин, который в перерывах между появлением в телестудиях Москвы, выезжает на „сафари“ в Донбасс пострелять „укропов“. Иногда имеющийся у него талант писателя берет верх над омоновцем и он говорит интересные вещи», — сказал Андрей Пионтковский.

Объясняя, почему Украина выстоит в войне с Россией, политолог привел два высказывания Прилепина — в 2013-м и в 2016 году.

«Как было бы приятно, если б Украина вернулась через год или там через три, сырая, босая, обескураженная, с застуженными придатками, осатаневшая от случившегося с ней…» — процитировал Пионтковский Прилепина, иронизировавшего в 2013-м по поводу Евромайдана.

И вот, что он написал через три года, в 2016-м:

«Украинцы почувствовали, что не просто страстно хотят, но наконец и могут победить пресловутого „старшего брата“, навсегда отбить у него охоту стать „старшим братом“. И, возможно, даже ускорят время распада этой державы, тысячу лет присваивающей их славу, их государственность, их культуру. Украинцы чувствуют себя древними греками, они часто ведут себя почти так же, как вели себя россияне в страшный момент их истории. Ставки их не просто высокие, они абсолютные. Патриотический подъем в Украине по отношению к нашему на 10 баллов, на 1000 децибел и на 2000 ватт мощнее», — процитировал Андрей Пионтковский слова Прилепина.

Как ранее сообщал fakty.ua, пропагандист Прилепин займется рекламой боевиков «ДНР».

