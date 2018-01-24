Украине нужны 464 полигона для переработки отходов

Как ранее сообщали fakty.ua, с 1 января вступил в силу обновленный Закон Украины «Об отходах». Его главной целью является создание условий для сбора, сортировки и переработки огромного количества мусора, скопившегося на легальных и нелегальных свалках. Специалисты отмечают, что вопрос сбора и переработки отходов жизненно важен для экологической безопасности страны. К сожалению, реальная работа по решению данной проблемы если и ведется, то только в отдельных регионах. В частности, ряд проектов начали реализовывать в Харьковской области.

— Сейчас Харьковская область — одна из первых в Украине, которая начала работу по созданию стратегии обращения с бытовыми отходами, — заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. -- То есть где именно, каким образом будет утилизироваться мусор, как будет нести ответственность за утилизацию местное самоуправление… Один из крупнейших в Украине проектов по строительству полигонов для отходов — на Харьковщине. Кроме того, это проект Всемирного банка.

Однако комплексной программы использования отходов в нашей стране по-прежнему нет, несмотря на принятый профильный закон. О том, что будет со свалками, «ФАКТАМ» рассказала эксперт по вопросам адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС проекта Европейской комиссии МБО «Экология-Право-Человек» Татьяна Тевкун:

— Дальнейшая судьба свалок — это очень сложный вопрос. Согласно статистике, обнародованной Минрегионом, на 2016 год в стране образовалось около 49 миллионов кубометров бытовых отходов. Это 11 миллионов тонн мусора, который находится на 5 тысячах 500 свалках и полигонах общей площадью более 9 тысяч гектаров. Причем 1 тысяча 339 полигонов и свалок, то есть 24 процента от общего количества, не соответствуют нормам экологической безопасности. Только на 104 полигонах по всей стране соблюдены требования государственных строительных норм. Из этих 104 лишь на 12 налажена добыча биогаза из отходов, а на 48 — внедрены системы сбора фильтрата.

Фактически для того, чтобы навести порядок с полигонами во всей стране, необходимо приложить большие усилия и найти средства. В нынешних условиях закрытие и рекультивация одного гектара полигона для отходов оценивается в 250−300 тысяч евро. Таким образом, наведение порядка на полигоне площадью 30 гектаров будет стоить от 7,5 до 9 миллионов евро.

На сегодняшний день Украина нуждается в создании 464 полигонов. Полная стоимость строительства одного полигона, способного на протяжении 25 лет ежегодно перерабатывать 100 тысяч тонн отходов, составляет более 50 миллионов евро. Это включая капитальные инвестиции и операционные расходы. Чтобы в стране появились такие средства, следует установить экономически обоснованные тарифы на захоронение отходов. Также на эти цели частично можно выделить средства, поступающие от уплаты экологического налога.

Для этого на государственном уровне должна быть создана соответствующая программа, в которой будет четко указано, какие именно свалки надо закрыть и в течение какого периода. Одновременно необходимо предусмотреть строительство современных, высокотехнологичных полигонов, которые не будут оказывать существенного негативного влияния на окружающую среду, — отметила эксперт.

Кстати, интерактивную карту официальных и незаконных свалок мусора можно посмотреть на сайте Министерства экологии и природных ресурсов. Также уже известно, где в Киеве установят контейнеры для отработанных батареек, ламп и термометров.