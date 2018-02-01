Рейдерская атака на крупный завод на Херсонщине: ранены шесть человек (фото)

На Херсонщине произошло нападение на крупный завод. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, в дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что на территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных и слышны звуки, похожие на выстрелы.

На место происшествия выехало руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.

«Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранниками предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены 6 человек. Состояние пострадавших удовлетворительное», — сообщили в отделе коммуникации.

— Участники конфликта находятся в Новокаховском отделе полиции. По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, — рассказал начальник областного главка полиции Артур Мериков.

По информации местного издания «Любимый Херсон», перед нападением некий помощник народного депутата приехал на завод и размахивал своим удостоверением. Вскоре после этого на территорию предприятия ворвались неизвестные. Они выбили ворота машиной и начали стрелять по всем, кто находился внутри, избивать работников и охранников, крушить все подряд. У пострадавших сотрясения мозга, гематомы и пулевые ранения.

Прибывшие на вызов полицейские сумели пресечь нападение и задержать злоумышленников. У них изъято травматическое оружие, шумовые гранаты, файеры, биты и железные пруты. Один из задержанных якобы признался в полиции, что приехал за 500 гривен в день, чтобы совершить вооруженный захват завода.

По информации «ФАКТОВ», в полиции находятся 30 участников событий.

Как удалось выяснить, речь идет о крупнейшем в Украине заводе по переработке соевых бобов и других технических культур, ранее принадлежавшем компании, подконтрольной Дмитрию Фирташу, но затем сменившей собственника.

По неофициальной информации, нападение на завод — попытка рейдерского захвата, за которым стоит «региональное крыло» времен президентства Януковича.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что на Кировоградщине местные жители отбили атаку рейдеров на сельхозпредприятие.

Фото с сайта «Любимый Херсон»