В Шотландии спецназ вступил в противостояние с тигром, который оказался… игрушкой (фото)

В шотландской области Абердиншир фермер Брюс Грабб, проверяя вечером, все ли в порядке в его хозяйстве, увидел у себя в коровнике… тигра. «Я посветил фонариком и увидел, что там сидит тигр», — рассказывал он. Перепуганный 24-летний Грабб позвонил в полицию, опасаясь, что хищник съест его коров.

Полицейские ехали на вызов достаточно долго. В течение всего этого времени Брюс наблюдал за тигром издалека. Животное не двигалось. Спустя 45 минут фермер что-то заподозрил. Все еще не решаясь приблизиться к тигру без всякой защиты, фермер сел в свой грузовик, закрылся в кабине и подъехал к нему как можно ближе. И тут он понял, что перед ним — огромная мягкая игрушка.

Как раз в это время подъехало несколько машин с вооруженными до зубов, решительно настроенными полицейскими, в числе которых были спецназовцы. Офицеры даже успели связаться с местным парком диких животных, чтобы узнать, не убегал ли у них тигр.

Когда все разъяснилось, представители Полиции Шотландии заявили, что «вызов был ложным, но сделанным с искренне хорошими намерениями». Тигра, который неизвестно откуда взялся, стражи порядка забрали с собой, заявив смущенному Брюсу, что хотят оставить его себе, как талисман.

«Я чувствовал себя немного глупо из-за того, что вызвал полицию. Но я думал, что это действительно чрезвычайная ситуация. Мы, конечно, посмеялись над этим, но поначалу было очень страшно. У меня не было никаких сомнений в том, что тигр настоящий», — говорит Грабб, который утверждает, что приехавший в первой машине полицейский также принял игрушку за зверя и сначала отказывался выходить из автомобиля.

«Мы получили телефонный звонок от крайне озабоченного представителя общественности о том, что тигр находится на свободе. Каким бы необычным ни был вызов, любой сигнал о потенциальной опасности для публики должен быть рассмотрен серьезно…», — заявил инспектор Джордж Кординер.

Осенью прошлого года английская семья вызвала спасателей из-за обнаруженной в доме гигантской ящерицы, которая при ближайшем рассмотрении оказалась грязным носком.