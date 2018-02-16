По искам экс-сотрудников органов внутренних дел пересчитают пенсии

Кассационный административный суд Верховного суда постановил пересчитать пенсии по искам в судах бывших сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила представитель пресс-службы суда, передают «Українські новини».

Верховный суд впервые рассмотрел образцовое дело по представлению Харьковского окружного административного суда. Одним ответчиком выступил Пенсионный фонд, истцами — пенсионеры органов внутренних дел. Они требовали сделать перерасчет и выплатить повышенные пенсии с 1 января 2016 года в соответствии с изменением законодательства.

Суд принял решение удовлетворить требование истцов. Решение Верховного суда применяется ко всем аналогичным спорам в обязательном порядке.

Одним из новшеств новых редакций Хозяйственного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства является введение понятия «образцовое дело» и «типичное дело» для ускорения рассмотрения большого количества однотипных административных споров.

Согласно законодательству, если в производстве одного или нескольких административных судов находятся типичные административные дела, большое количество которых определяет целесообразность принятия образцового решения, суд, рассматривающий одно или более таких дел, может обратиться в Верховный суд с данной просьбой.

В такой ситуации Верховный суд рассматривает образцовое дело как суд первой инстанции.

Как сообщали fakty.ua, в Минсоцполитики назвали суммы, необходимые для перерасчета пенсий военным