Через вторгнення росії мільйони людей стали вимушеними переселенцями, а економіка України зруйнована. Країна зіткнулася з демографічною бомбою сповільненої дії після від’їзду такої кількості жінок і дітей, зазначає видання Economist.

ВІДЕО ДНЯ

«Економіка росії також постраждала від західних санкцій, дефіциту робочої сили, спричиненого ненаситною потребою путіна в гарматному м'ясі, і втечі багатьох людей в еміграцію. На початку листопада інфляція вимірювалася двозначними цифрами, відсоткові ставки становили 21%, а 40% бюджету поглинали військові витрати та витрати на безпеку», — зазначає автор статті.

У той час, як громадяни України третю зиму переживають, що електростанції та теплоелектроцентралі стали мішенями для російських ракет і безпілотників, є лише одна причина для надії: 2025 рік може стати роком, коли бойові дії в основному закінчаться. Обидві сторони близькі до виснаження, і прихильники кожної з них хотіли б, щоб війна завершилась. У Вашингтоні це буде пріоритетом нової адміністрації Дональда Трампа.

На початку 2024 року боротьба в Конгресі призвела до того, що на кілька місяців американське фінансування України припинилося, оскільки існуючий пакет видатків був вичерпаний, а новий не був схвалений. Десь у 2025 році цей новий пакет у розмірі $ 61 млрд також буде вичерпаний, хоча нова адміністрація, схоже, заморозить його до того часу. Готівка — не єдина проблема. У Америки закінчуються запаси військової техніки, яку вона надсилає в Україну.

РЕКЛАМА

Обмеження з боку пропозиції є ще гіршим в Європі, де уряди занадто мало зробили для розширення оборонного виробництва, щоб задовольнити потреби України, яка не зможе покладатися на Америку.

«Україна сама має все більш вражаючу оборонну промисловість, особливо у виробництві безпілотників. Але їй буде важко заповнити цю прогалину, оскільки західні поставки скорочуються. Все це означає, що після президентських виборів в Америці тиск на Україну з боку росії в 2025 році значно посилиться, щоб вступити в якусь форму переговорів з нею», — констатують вони.

РЕКЛАМА

Як може виглядати можлива угода? Україні доведеться змиритися з втратою частини своєї території. Ті 7%, які росія захопила під час свого першого вторгнення в 2014 році (Крим і частина Донеччини та Луганщини), «безсумнівно, не підлягають поверненню», повідомляє видання.

Будь-яке врегулювання, ймовірно, також передбачатиме утримання росією частини або більшої частини додаткових 11%, які вона контролює після вторгнення у 2022 році. Натомість Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повноправне членство в НАТО. Це, ймовірно, було б прийнятним рішенням для Києва, хоч і болючим для України.

РЕКЛАМА

«Однак, з поверненням до влади пана Трампа, цілком імовірно, що Україна не вступить до НАТО роками, якщо взагалі коли-небудь це станеться, але вона все одно може отримати принаймні якусь форму гарантій безпеки. У будь-якому разі, принаймні зараз здається дуже ймовірним, що дискусії розпочнуться у 2025 році, і коли вони відбудуться, бойові дії можуть різко знизитися, навіть до припинення вогню. Це те, що сталося в 2014 році. Поки переговори тривають, може виникнути напівзаморожений конфлікт. Неідеально, так, але набагато краще, ніж зараз», — резюмує автор публікації.

Раніше повідомлялася думка експерта про те, чому до переговорів можуть примусити Київ, але не москву.

248

Читайте нас у Facebook